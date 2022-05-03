Які послуги з пенсійних питань, питань соціального страхування можна отримати дистанційно

Які послуги з пенсійних питань, питань соціального страхування можна отримати дистанційно

Пенсійний фонд збільшив кількість послуг, які надаватимуться за допомогою онлайн сервісів

В умовах війни отримання послуг онлайн є дуже актуальним. Пенсійний фонд розширив кількість послуг з пенсійних питань, питань соціального страхування, які можна отримати не виходячи з дому. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Що тепер можна отримати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України:

перевірити відомості про трудову діяльність (“Електронна трудова книжка”);

перевірити надану роботодавцем інформацію про заробітну плату та набутий страховий стаж;

переглянути сформовані електронні листки непрацездатності;

заповнити “Анкету надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком”;

отримати довідки з перевірочним QR-кодом;

подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстрі застрахованих осіб;

провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу “Пенсійний калькулятор”;

подати звернення (пропозицію тощо).

Щоб отримати згадані послуги потрібно зареєструватись на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології Bank ID.Станом на 27 квітня 2022 року на вебпорталі зареєстровано 7,3 млн користувачів.

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