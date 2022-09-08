Які поверхні не можна очищати харчовою содою та оцтом, щоб не було ерозії

Харчова сода та оцет є, напевно, найпопулярнішими засобами для прибирання та миття у багатьох українців. Попри їхню універсальність та широке застосування, потрібно уникати цих засобів для чищення на певних повернях.
Оцет і харчова сода — відмінні універсальні засоби для чищення різноманітних поверхонь, що допомагають видалити жир і бруд. Їх застосовують у боротьбі з вапняним нальотом, очищення забитих раковин, щоб видалити запах з холодильника тощо. Однак є певні поверхні, які не можна чистити оцтом та харчовою содою.
Що не можна чистити, мити оцтом
- Мармурові стільниці та плити. Оцет вступає в реакцію з мармуровими робочими поверхнями та залишає тьмяні білі сліди, часто відомі як сліди травлення. Оцтова кислота здатна зіпсувати поверхню облицювального матеріалу, тому найкраще використовувати мийний засіб для посуду без абразивів і теплу воду.
- Гумові матеріали, наприклад, гумову частину пральної машини. Оцет може псувати гуму, що може призвести до витікань та інших серйозних проблем.
- Дерев'яні поверхні, зокрема паркет, на вощеній мповерхні оцет може стерти блискучу поверхню.
- Праску. Не заливайте оцет у відсік для води, щоб почистити праску.
- Плями на кшталт чорнильних плям, морозива, слідів трави або крові оцту не під силу. Барвисті речовини швидко вбираються у волокна матеріалу, тому потім для їх виведення буде потрібен серйозний плямовивідник.
Що не можна чистити харчовою содою
- Дзеркала та скло. Хоча харчова сода є м’яким абразивом, її використання на склі та дзеркалах може подряпати поверхню. Натомість можна використовувати розчин оцту або спеціальний засіб для миття скла.
- Мармурові стільниці, сода може спричинити ерозію захисного шару мармуру.
- Дерев'яні поверхні. Застосування харчової соди на дерев’яних поверхнях може стерти герметик та спричинити появу плям.
- Алюмінієві каструлі та сковороди. Харчова сода безпечна для більшості металів, однак при очищенні каструль і сковорідок з алюмінію не варто її застосовувати, тому що алюміній і сода можуть вступити в реакцію, через яку алюміній може почати окислюватися і змінювати свій колір.
- Старовинне срібло. Багато хто використовує харчову соду для чищення срібних столових приладів, проте слід бути обережним, оскільки абразивна природа цього порошку може зіпсувати покриття.
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