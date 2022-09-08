Які поверхні не можна очищати харчовою содою та оцтом, щоб не було ерозії

Харчова сода та оцет є, напевно, найпопулярнішими засобами для прибирання та миття у багатьох українців. Попри їхню універсальність та широке застосування, потрібно уникати цих засобів для чищення на певних повернях.

Оцет і харчова сода — відмінні універсальні засоби для чищення різноманітних поверхонь, що допомагають видалити жир і бруд. Їх застосовують у боротьбі з вапняним нальотом, очищення забитих раковин, щоб видалити запах з холодильника тощо. Однак є певні поверхні, які не можна чистити оцтом та харчовою содою.

Також читайте Харчова сода: способи незвичного використання

Що не можна чистити, мити оцтом

Мармурові стільниці та плити. Оцет вступає в реакцію з мармуровими робочими поверхнями та залишає тьмяні білі сліди, часто відомі як сліди травлення. Оцтова кислота здатна зіпсувати поверхню облицювального матеріалу, тому найкраще використовувати мийний засіб для посуду без абразивів і теплу воду.

Гумові матеріали, наприклад, гумову частину пральної машини. Оцет може псувати гуму, що може призвести до витікань та інших серйозних проблем.

Дерев'яні поверхні, зокрема паркет, на вощеній мповерхні оцет може стерти блискучу поверхню.

Праску. Не заливайте оцет у відсік для води, щоб почистити праску.

Плями на кшталт чорнильних плям, морозива, слідів трави або крові оцту не під силу. Барвисті речовини швидко вбираються у волокна матеріалу, тому потім для їх виведення буде потрібен серйозний плямовивідник.

Що не можна чистити харчовою содою

Дзеркала та скло. Хоча харчова сода є м’яким абразивом, її використання на склі та дзеркалах може подряпати поверхню. Натомість можна використовувати розчин оцту або спеціальний засіб для миття скла.

Мармурові стільниці, сода може спричинити ерозію захисного шару мармуру.

Дерев'яні поверхні. Застосування харчової соди на дерев’яних поверхнях може стерти герметик та спричинити появу плям.

Алюмінієві каструлі та сковороди. Харчова сода безпечна для більшості металів, однак при очищенні каструль і сковорідок з алюмінію не варто її застосовувати, тому що алюміній і сода можуть вступити в реакцію, через яку алюміній може почати окислюватися і змінювати свій колір.

Старовинне срібло. Багато хто використовує харчову соду для чищення срібних столових приладів, проте слід бути обережним, оскільки абразивна природа цього порошку може зіпсувати покриття.

Читайте також:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​