Які повістки можуть вручити під час мобілізації: правозахисниця про чотири види документу

В Україні подовжили загальну мобілізацію до 21 листопада 2022 року.

Під час моблізації в Україні громадяни можуть отримувати повістки чотирьох видів.

Завідувачка сектору Великописарівського бюро правової допомоги Людмила Мусієнко роз'яснила щодо повісток в Україні.

"Повістка може бути вручена з метою уточнення облікових даних, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), на строкову військову службу, а також є повістка - мобілізаційне розпорядження", - зазначили у бюро правової допомоги.

Повістка, яка вручається з метою уточнення облікових даних

Даний вид повістки вручається призовнику для внесення його даних до бази:

сімейний стан,

інформація про працевлаштування,

наявність чи відсутність дітей.

"Результом такої перевірки можуть бути виявленні підстави для звільнення від служби в армії, наприклад, за наявності дитини. Окрім того, можуть бути встановленні підстави для відстрочки від призову на строкову військову службу, якщо в призовника є захворювання, які унеможливлюють проходження військової служби", - зазначає Людмила Мусієнко.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Цей вид документу зобов’язує призовника пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, у якій зазначається, про придатність чи непридатність призовника до строкової служби.

Повістка-призов на строкову військову службу

У повістці третього виду вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці. Окрім того в такій повістці зазначається, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також, обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (при наявності).

Мобілізаційне розпорядження

Це повістка, яка вручається військовозобов’язаним особам із наявним висновком медичної комісії. Їх визнали придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Як діяти у разі вручення повістки: що відомо

В Україні розширили перелік причин, коли можна не приходити до військкомату, якщо вручили повістку.

Серед причин, через які можна вчасно не прийти до військкомату, є такі:

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття.

Йдеться про хворобу рідних або якщо проти мобілізованого відкрите кримінальне провадження та він не може вчасно прийти до військкомату.

Нагадаємо, начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб пояснив, як військовозобов'язаний дізнається, що він мобілізований.

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