Які проблеми можуть виникнути із призначенням пенсії: звертайте увагу на помилки у трудовій книжці

Сьогодні в Україні одним з найважливіших факторів для призначення пенсії вважається страховий стаж. Він впливає не лише на розмір виплат, але й на те, чи буде людина отримувати їх взагалі. Які бувають проблеми з зарахуванням стажу і як підтвердити трудовий стаж — в матеріалі ТСН.ua.

Призначення пенсій: документи для зарахування стажу

З 1 січня 2004 року в Україні вступив в дію Закон “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, згідно якого страховий стаж (дані про нього знаходяться в Реєстрі застрахованих осіб) став важливим фактором для зарахування пенсій за віком. До цього основним документом для обліку стажу вважалася трудова книжка. Попри перехід на користування електронними документами, паперові трудові книжки все ще можна побачити у багатьох українців.

Також читайте Хто може залишитись без пенсійних виплат в 2022 році через вимоги до пенсійного віку

Саме з паперовими трудовими книжками буває найбільше проблем. Часто зустрічаються порушення або помилки. Тому працівники Пенсійного фонду можуть попросити пенсіонера надати документи в таких випадках:

неправильно вказані особисті дані (ПІБ, дата народження) на титульній сторінці або вони відрізняються від паспортних даних — потрібно надати документи, що підтверджують, наприклад, зміну прізвища, або довідку з будь-якого місця роботи;

— потрібно надати документи, що підтверджують, наприклад, зміну прізвища, або довідку з будь-якого місця роботи; записи було зроблено не за встановленим порядком — працівник Пенсійного фонду може запросити документ, який дозволяє підтвердити факт вашої роботи на певній посаді в тій чи іншій компанії/установі;

— працівник Пенсійного фонду може запросити документ, який дозволяє підтвердити факт вашої роботи на певній посаді в тій чи іншій компанії/установі; для запису дат використано римські числа — потрібно надати копію наказу, згідно з яким вас призначили на посаду чи звільнили з неї (також підійде копія відомості про нарахування заробітної плати);

— потрібно надати копію наказу, згідно з яким вас призначили на посаду чи звільнили з неї (також підійде копія відомості про нарахування заробітної плати); немає печатки (або вона нечітка) на записі про звільнення — потрібні уточнювальні довідки з місця роботи;

— потрібні уточнювальні довідки з місця роботи; запис заклеєно або виправлено маркером — в обов’язковому порядку потрібне підтвердження додатковими документами з місця роботи.

Як підтвердити трудовий стаж для призначення пенсії: документи

Як підтвердити трудовий стаж для призначення пенсії: документи / Pexels

Якщо до 1 січня 2004 року в трудову книжку не було внесено жодних записів про роботу (з будь-яких причин), то підтвердити трудовий стаж можна наступними документами:

довідка з підприємства, де ви працювали (в разі його відсутності — з архівних установ);

виписки з наказів;

угоди та трудові договори з відміткою, що вони були виконані;

відомості та особисті рахунки про видачу заробітної плати;

відомості з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо ці документи відсутні, доказом трудового стажу може стати членський квиток профспілки. Але тоді будуть зараховані лише ті періоди, за які є відмітки про сплату членського внеску.

Коли з якихось причин неможливо використати архівні документи для підтвердження стажу, період роботи для призначення пенсії встановлюють на підставі показань. Але потрібно мати не менше двох свідків, які працювали з заявником на одній роботі або системі.

Підтвердження стажу можна вирішити в судовому порядку.