Які продукти можна і які заборонено готувати на сковороді з антипригарним покриттям: не всі знають

Сковорода з антипригарним покриттям використовується для приготування делікатних продуктів. Найчастіше виставляється середній або слабкий вогонь. А є такі продуки, які взагалі не можна готувати на антипригарній сковороді.

Завдяки сковороді з антипригарним покриттям можна просто приготувати ті страви, які часто підгорають на інших поверхнях. Зокрема, такий посуд обов'язково використовується для деяких продуктів.

Яйця

Омлети або яєчню краще готувати саме на такій сковороді, адже ці страви точно не підгорять і не прилипнуть до поверхні. Жодна кількість масла не допоможе іншим видам сковорідок конкурувати з антипригарним покриттям.

Оладки чи млинці

Щоб ці страви ідеально приготувалися, їх потрібно швидко перевернути під час смаження. Саме сковорода з антипригарним покриттям вам у цьому допоможе. На цій поверхні лопатка з легкістю підхопить тісто, і млинці не розриватимуться під час перевертання.

Морепродукти

Рибу з ніжною текстурою потрібно готувати лише на сковорідці з антипригарним покриттям, адже вона не прилипатиме на не розвалюватиметься під час смаження. Лосось чи тунець також бажано готувати на антипригарному покритті, хоча вони більш м'ясисті, тому можна використовувати нержавійну сталь чи чавун.

Страви з сиром

Сир часто прилипає до гарячої поверхні, тому бутерброди з цим продуктом або кесадильї краще готувати саме на антипригарному покритті. Тоді жоден шматочок смачної страви не буде пошкоджений.

Горіхи

Щоб підсмажити горіхи, також можна використовувати сковороду з антипригарним покриттям. На такій поверхні їх легко перемішувати, тому можна швидше досягти рівномірного приготування (особливо порівнюючи з духовкою).

Що не можна готувати на сковороді з антипригарним покриттям

Сковорода з антипригарним покриттям не витримує високих температур (за винятком деяких сучасних моделей), а тому її не використовують для приготування таких продуктів:

м'ясо — щоб обсмажити м'ясо, потрібні високі температури, які протипоказані цій поверхні, а ще стейк не отримає такої смачної та приємної скоринки, тому краще використовувати нержавійну сталь чи чавун;

— щоб обсмажити м'ясо, потрібні високі температури, які протипоказані цій поверхні, а ще стейк не отримає такої смачної та приємної скоринки, тому краще використовувати нержавійну сталь чи чавун; інгредієнти з кислотою — практично всі кислі продукти (цитрусові, помідори, вино тощо) зношують антипригарне покриття сковороди, тому з часом вона стає менш ефективною та навіть небезпечною для здоров'я.

Також варто зазначити, що більшість сковорід з антипригарним покриттям не можна використовувати в духовці. Вони не витримують високих температур. Щоб дізнатися, чи можна ваш посуд ставити до духовки, варто звернути увагу на інформацію від виробника.

Читайте також: