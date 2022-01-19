Продукти, які не можна зберігати в холодильнику / Pexels

Які продукти в жодному разі не можна зберігати в холодильнику

Які продукти в жодному разі не можна зберігати в холодильнику

Виявляється, є певні продукти, які не можна зберігати в холодильнику. Хоча багато господинь ставить їх туди, не замислюючись. Чи можна зберігати в холодильнику шоколад, авокадо, диню або каву — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Свіжий базилік

Це тропічна рослина, а тому холод вона переносить досить погано і відразу чорніє. Рекомендується не ставити його в холодильник, а зберігати в тіні в склянці з водою. Щоби базилік «дихав» і залишався зеленим, зверху його можна накрити пакетом із застібкою.

Ціла диня

Якщо ви гадаєте, які продукти не можна зберігати в холодильнику, обов’язково занесіть диню в цей перелік. Поки вона ще не порізана на шматки, ставити її в холодильник не варто, адже холод вдвічі скорочує кількість антиоксидантів, які містяться в її складі.

Цілий кавун

Схожа ситуація і з кавуном. Його не потрібно зберігати в холодильнику аж доти, поки не поріжете плід на шматки. А після цього потрібно взяти поліетиленовий пакет, загорнути ним ягоду й лише тоді покласти в холодильник.

Цибуля

Щоби залишатися свіжим, цей продукт потребує постійної циркуляції повітря. Зберігається вона в коморі або іншому темному місці в паперовому пакеті з отворами. Але не забудьте покласти цибулю подалі від картоплі, яка може швидко зіпсуватися від такого сусідства (через гази та вологу, яку виділяє цибуля).

Які продукти не можна зберігати в холодильнику: картопля, цибуля, часник / Pexels

Картопля

Ще один продукт, який не можна зберігати в холодильнику, адже через низькі температури крохмал, який входить у її склад, перетворюється в цукор. Рекомендується залишати картоплю за температури не нижче 8°С у паперовому пакеті й темному місці.

Кава

У холодильнику підвищена волога, яка зіпсує кавові зерна й позбавить їх особливого аромату.

Помідори

Здавалося б, що в перелік продуктів, яких не можна зберігати в холодильнику, точно не попадуть помідори. Але через холод їхній хімічний склад змінюється, аромат вивітрюється, а поверхня темніє.

Гострий соус

Щоби він не втратив своїх смакових властивостей, потрібно зберігати гострий соус у коморі. Завдяки оцту та консервантам, він не зіпсується.

Часник

Щоби зберегти приємний аромат, зубчики часнику рекомендується покласти в пластиковий контейнер із кришкою та залишити в темному місці за температури не нижче 15°С.

Горіхи

Є продукти, які не можна зберігати в холодильнику, тому що вони втрачають у холоді свій смак чи аромат. Саме це трапляється з горіхами. Краще покладіть їх у герметичну упаковку й залишіть за кімнатної температури.

Продукти, які не можна зберігати в холодильнику: мед, варення, джем / Pexels

Мед

Його категорично не можна зберігати в холодильнику, адже через низькі температури він кристалізується.

Авокадо

Якщо ви хочете аби дуже спілі авокадо зберігалися довше, тоді їх варто залишити в холодильнику. Але, щоби вони швидше дозріли підійде лише кімнатна температура.

Хліб

У холодильнику хліб швидко пересушується, тому, якщо ви раптом купили надто багато цього продукта, краще зберігати його в морозильній камері. І вже перед вживанням розморожувати невелику кількість.

Олія (соняшникова, оливкова)

Її варто зберігати в темному та прохолодному місці, але аж ніяк не в холодильнику. Через низькі температури вона втратить свої властивості і стане в’язкою.

Персики

Персики, як і сливи, абрикоси чи нектарини, потрібно зберігати в кімнаті, так вони зможуть дозріти.

Продукти, які не можна зберігати в холодильнику: болгарський перець, огірки, помідори / Pexels

Болгарський перець

У перелік продуктів, які не можна зберігати в холодильнику, входить також і болгарський перець. Там він перестає хрустіти і втрачає смак та аромат.

Огірки

Їх потрібно зберігати в прохолодному місці, але не варто обирати холодильник, адже тут вони стануть водянистими.

Баклажани

Якщо ви збираєтеся з’їсти їх відразу після покупки, тоді можете зберігати прямо на столі, адже в холодильнику вони втратять свої смакові властивості.

Банани

Серед продуктів, які не можна зберігати в холодильнику, банани займають чи не найважливіше місце, але багато хто забуває чи не знає цього. Через низькі температури та підвищену вологу фрукти починають гнити, темніти, а також втрачають свій смак. Краще зберігати їх у темному місці й у підвішеному стані (як ніби вони все ще висять на пальмі).

Шоколад

Холод та конденсат погано впливають на шоколад, він біліє і втрачає свої смакові властивості. Рекомендується покласти плитку шоколаду в темному і прохолодному місці, де він не розтане.

Які продукти не можна зберігати в холодильнику: цитрусові, банани, ягоди / Pexels

Цитрусові

Через високу вологість вони можуть гнити, а ще лимони та лайм дуже швидко вбирають лишні запахи.

Ягоди

Низька температура і волога можуть зіпсувати ці продукти, а тому їх краще зберігати за кімнатної температури.

Сухофрукти

Зайва волога може спричинити гниття та швидке псування продуктів. Для сухофруктів важлива постійна циркуляція повітря, а тому їх потрібно час від часу перебирати і зберігати за температури не нижче 0, а краще +10°С.

Джем, варення

Закриті стерилізовані банки можна зберігати в темному прохолодному місці. Навіть якщо ви вже відкрили варення, теж залиште його в прохолодному місці, а не в холодильнику. Через те, що дверці часто відчиняються, всередину може потрапити тепле повітря, що призведе до псування продукту.