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Які продукти варто купити зараз, до Нового року, поки ціни нижчі: думка експерта

Які продукти варто купити зараз, до Нового року, поки ціни нижчі: думка експерта

Здорожчання продуктів

Які продукти здорожчають до Нового року

На думку власника великої мережі гіпермаркетів Олега Вишнякова, найближчим часом  ціни на основні харчові продукти зростатимуть. Серед них — хліб, овочі «борщового набору», м’ясо, молочні вироби, а також крупи та олія.

Щоб зекономити на покупках напередодні свят, варто планувати закупівлю продуктів заздалегідь. 

Які продукти на Новий 2025 рік краще купити заздалегідь

  • М’ясо напередодні свят завжди зростає в ціні, тому купувати його заздалегідь вигідно. 
  • Яйця використовується для приготування різноманітних страв, ціни на них продовжують зростати. Краще купити їх заздалегідь, оскільки напередодні свят ціни можуть ще підскочити.
  • Фрукти — важлива частина новорічного столу. Яблука, мандарини, гранати, банани краще купити заздалегідь, коли їх ціна не досягла святкових піків. 
  • Рослинну олію краще закупити зараз, поки ціни не зросли, тим більше, що олія може зберігатися тривалий час.
  • Цукор —  продукт, що використовується для приготування різноманітних новорічних десертів. 
  • Сири — незамінний елемент на святковому столі. Придбати сири можна заздалегідь, вони мають тривалий термін зберігання.
  • Молочні продукти, такі як сир, сметана, йогурти та вершки, часто стають дорожчими до свят. Щоб зекономити, можна придбати їх зараз та заморозити.
  • Картопля, морква, цибуля з наближенням свят дорожчають. 
  • Купівля круп та макаронів зараз дозволить зекономити, адже на них часто виникає попит під час свят.

 Серед причин здорожчання експерт назвав:

Збільшення витрат на виробництво та зберігання, в першу чергу під час відключень електроенергії. Високі ціни на енергоносії, адже електроенергія є ключовим фактором для зберігання та транспортування продуктів, особливо в холодну пору року.

Зростають ціни на корми, а продукція тваринництва, включно з м’ясом та молочними виробами, залежить від їхньої вартості

Сезонні коливання, ціни на овочі, яйця, зазвичай зимою зростають. 

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