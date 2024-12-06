Які продукти варто купити зараз, до Нового року, поки ціни нижчі: думка експерта

Які продукти здорожчають до Нового року

На думку власника великої мережі гіпермаркетів Олега Вишнякова, найближчим часом ціни на основні харчові продукти зростатимуть. Серед них — хліб, овочі «борщового набору», м’ясо, молочні вироби, а також крупи та олія.

Щоб зекономити на покупках напередодні свят, варто планувати закупівлю продуктів заздалегідь.

Які продукти на Новий 2025 рік краще купити заздалегідь

М’ясо напередодні свят завжди зростає в ціні, тому купувати його заздалегідь вигідно.

Яйця використовується для приготування різноманітних страв, ціни на них продовжують зростати. Краще купити їх заздалегідь, оскільки напередодні свят ціни можуть ще підскочити.

Фрукти — важлива частина новорічного столу. Яблука, мандарини, гранати, банани краще купити заздалегідь, коли їх ціна не досягла святкових піків.

Рослинну олію краще закупити зараз, поки ціни не зросли, тим більше, що олія може зберігатися тривалий час.

Цукор — продукт, що використовується для приготування різноманітних новорічних десертів.

Сири — незамінний елемент на святковому столі. Придбати сири можна заздалегідь, вони мають тривалий термін зберігання.

Молочні продукти, такі як сир, сметана, йогурти та вершки, часто стають дорожчими до свят. Щоб зекономити, можна придбати їх зараз та заморозити.

Картопля, морква, цибуля з наближенням свят дорожчають.

Купівля круп та макаронів зараз дозволить зекономити, адже на них часто виникає попит під час свят.

Серед причин здорожчання експерт назвав:

Збільшення витрат на виробництво та зберігання, в першу чергу під час відключень електроенергії. Високі ціни на енергоносії, адже електроенергія є ключовим фактором для зберігання та транспортування продуктів, особливо в холодну пору року.

Зростають ціни на корми, а продукція тваринництва, включно з м’ясом та молочними виробами, залежить від їхньої вартості

Сезонні коливання, ціни на овочі, яйця, зазвичай зимою зростають.

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