Які продукти варто купити зараз, до Нового року, поки ціни нижчі: думка експерта

Які продукти здорожчають до Нового року
На думку власника великої мережі гіпермаркетів Олега Вишнякова, найближчим часом ціни на основні харчові продукти зростатимуть. Серед них — хліб, овочі «борщового набору», м’ясо, молочні вироби, а також крупи та олія.
Щоб зекономити на покупках напередодні свят, варто планувати закупівлю продуктів заздалегідь.
Які продукти на Новий 2025 рік краще купити заздалегідь
- М’ясо напередодні свят завжди зростає в ціні, тому купувати його заздалегідь вигідно.
- Яйця використовується для приготування різноманітних страв, ціни на них продовжують зростати. Краще купити їх заздалегідь, оскільки напередодні свят ціни можуть ще підскочити.
- Фрукти — важлива частина новорічного столу. Яблука, мандарини, гранати, банани краще купити заздалегідь, коли їх ціна не досягла святкових піків.
- Рослинну олію краще закупити зараз, поки ціни не зросли, тим більше, що олія може зберігатися тривалий час.
- Цукор — продукт, що використовується для приготування різноманітних новорічних десертів.
- Сири — незамінний елемент на святковому столі. Придбати сири можна заздалегідь, вони мають тривалий термін зберігання.
- Молочні продукти, такі як сир, сметана, йогурти та вершки, часто стають дорожчими до свят. Щоб зекономити, можна придбати їх зараз та заморозити.
- Картопля, морква, цибуля з наближенням свят дорожчають.
- Купівля круп та макаронів зараз дозволить зекономити, адже на них часто виникає попит під час свят.
Серед причин здорожчання експерт назвав:
Збільшення витрат на виробництво та зберігання, в першу чергу під час відключень електроенергії. Високі ціни на енергоносії, адже електроенергія є ключовим фактором для зберігання та транспортування продуктів, особливо в холодну пору року.
Зростають ціни на корми, а продукція тваринництва, включно з м’ясом та молочними виробами, залежить від їхньої вартості
Сезонні коливання, ціни на овочі, яйця, зазвичай зимою зростають.
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