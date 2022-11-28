Які продукти від депресії реально допомагають

Все більше досліджень показують, що існує зв'язок між психологічним станом людини і раціоном її харчування. Які продукти від депресії радять їсти медики — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кращою дієтою для зниження проявів депресії вважають середземноморську, адже до її складу входять продукти, які багаті на вітаміни групи В, селен, амінокислоти та інші речовини. Особливо рекомендовано налягати на шпинат, оскільки він містить анксіолітичний магній. Саме цей мікроелемент залучений у більшу кількість метаболічних процесів, ніж будь-який інший. Дефіцит магнію вважається серйозним стресом для організму та може підвищити чутливість до тривоги, депресії, ажитації (емоційне та рухове збудження, яке супроводжується відчуттям страху і тривоги).

Користь людському організму принесуть також банани, які є джерелом калію та триптофану. Вони здатні не лише покращити настрій за короткий проміжок часу, але й підвищити рівень серотоніну. Чудова альтернатива — сливи та ананаси. До їх складу також входять триптофани.

До щоденного раціону варто додати яйця, в складі яких є вітамін D та необхідні організму амінокислоти. Також важливим продуктом проти депресії вважається буряк, адже він багатий на фолієву кислоту. Ці речовини допомагають позбутися стресу, відчуття тривожності, втоми та безсоння.

Не забудьте включити в повсякденне меню авокадо. Воно містить чимало жирних кислот, а також вітамін B6. А навіть невеликий шматочок лосося відрізняється наявністю омега-3 та вітаміну В12. Вони допомагають забезпечити правильне функціонування нейромедіаторів.

Велика кількість магнію, який потрібен нашому організму, щоб боротися з депресивними станами, також і в сухофруктах. Взимку їх особливо важливо додавати до свого раціону.