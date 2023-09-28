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Які професії популярні серед української молоді – результати опитування

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Які професії популярні серед української молоді – результати опитування

Молодь / Фото: Pexels

Часи змінюються, а відтак і вподобання молодих українців.

Фахівці опитали молодь віком 13-15 років, яка проживає в Україні. Так, найбажанішою сферою для підлітків залишається ІТ-сектор.

Про це свідчать результати національного опитування молоді, проведеного Центром аналізу й соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в межах програми USAID "Мріємо та діємо".

Які професії цікавлять молодь

За даними опитування, найпопулярнішими напрямками серед молоді України є:

  • ІТ-сектор – 17%;
  • лікар – 10%;
  • юрист – 9%;
  • дизайнер – 8%;
  • кухар – 6%;
  • військовий – 5%;
  • психолог – 5%.

Додається, що серед молоді, яка переїхала до Польщі та знайшла нову роботу, 58% працює на польську компанію, 22% – на українську, розташовану в Польщі, 12% – на іншу іноземну компанію, 2% – на українську компанію віддалено.

Раніше зазначалося, що найближчим часом в Україні набудуть популярності професії саперів, будівельників, медиків і соцпрацівників. На деякі держзамовлення буде збільшене вже восени 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
1049
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