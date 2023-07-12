Які професії потрібні вже найближчим часом: на які спеціальності уряд збільшить держзамовлення

Які професії потрібні вже зараз
Через повномасштабну війну 2022 року в Україні значно збільшилась кількість безробітних громадян, без роботи залишилися майже 3,2 мільйона громадян.
Наразі ситуація покращується, прогнозується, що на деякі спеціальності значно зросте попит у роботодавців. Враховуючи потреби країни прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати можливість збільшення державного замовлення у закладах освіти.
На підготовку яких спеціальностей уряд вирішив збільшити держзамовлення
Як повідомляє пресслужба уряду, йдеться про підготовку:
- медиків,
- реабілітологів,
- соціальних працівників.
Збільшити держзамовлення уряд може вже цього року, оскільки Україна потребує працівників таких професій вже зараз.
Відновлення України стане наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової, тому водночас держава продовжує розвивати професійно-технічну освіту. За словами Дениса Шмигаля, "тож на саперів, будівельників та інші дотичні професії буде найвищий запит на ринку праці".
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