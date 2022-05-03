Які програми виплат переселенцям наразі є в Україні: хто може отримати 2000, 2200, 2500 грн

Які програми виплат переселенцям наразі є в Україні: хто може отримати 2000, 2200, 2500 грн

В матеріалі ТСН.ua зібрана інформація щодо всіх програм грошової допомоги внутрішньо переміщеними особами, які зараз діють в Україні, хто та яку допомогу може отримати згідно з цими програмами

Державна програма виплат внутрішньо переміщеним особам, Хто може отримати 2000 грн на дорослого та 3000 грн на дитину або особу з інвалідністю

Програма виплат переселенцям від держави передбачала грошову допомогу всім переселенцям в березні та квітні цього року у розмірі 2000 грн на дорослого та 3000 на дитину або особу з інвалідністю. З 1 травня згідно з Постановою КМ України № 457 «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України» від 16 квітня 2022 року отримувати допомогу у розмірі 2000 грн на дорослого та по 3000 грн на дитину або на особу з інвалідністю можуть деякі категорії переселенців

До цих категорій переселенців належать українці:

які перемістилися з місць проведення воєнних (бойових) дій, з місць тимчасовій окупації, оточення (блокування),

у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Перелік громад в зонах бойових дій та тих, що в оточенні, переселенці з яких мають право на отримання цієї допомоги, затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Розмір отриманої грошової допомоги не буде враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, та не буде включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Програма виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам, яка буде здійснюватимуться за кошти програм ООН. Хто може отримати 2220 грн допомоги за цією програмою

Програма затверджена Кабінетом міністрів України 14 квітня 2022 року. За цією програмою допомогу у розмірі 2 220 грн можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які через війну змушені були евакуюватися на безпечні території.

Виплачуватимуться кошти впродовж 3 місяців з моменту її оформлення і максимальна сума становитиме - 6 660 грн .

. 2 220 грн виплачується на кожного члена сім'ї на банківський рахунок переселенця. Списки внутрішньо переміщених осіб для виплат цієї категорії допомоги формуватиме Мінсоцполітики.

Важливо , що допомога за програмами ООН надається додатково до допомоги від держави (2000 гривень на особу та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю). Тобто, можна отримати за місяць допомоги 2000 грн на дорослого від держави та 2 220 грн від ООН.

, що за програмами ООН надається (2000 гривень на особу та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю). Тобто, можна отримати за місяць допомоги 2000 грн на дорослого від держави та 2 220 грн від ООН. На 2 200 грн можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи, незалежно від того, чи зареєструвались попередньо як ВПО , а також постраждале населення на підконтрольних Україні територіях. Для отримання цих коштів необхідно звернутися до органів соціального захисту населення територіальної громади.

можуть розраховувати , а також постраждале населення на підконтрольних Україні територіях. Для отримання цих коштів необхідно звернутися до органів соціального захисту населення територіальної громади. Програма лише активно починає діяти в Україні та допомогу можна отримати на сьогодні лише в окремих регіонах, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях. За детальною інформацією можна звернутися за телефоном: 0-800-307-711.

Програма виплати допомоги вразливим категоріям біженців спільно з UNICEF. Хто може отримати 2 200 грн згідно з цією програмою

Допомога по цій програмі надається за підтримки організації ЮНІСЕФ «Спільно». Розмір допомоги складає 2 200 грн щомісячно на кожного члена сім'ї, але не більше ніж на п'ять осіб.

Така допомога виплачується батькам чи усиновителям на кожну особу в cім'ї, якщо в сім'ї:

3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Щоб отримати допомогу потрібно подати заявку на сайті ЮНІСЕФ. Уточнити питання можна зателефонувавши на гарячу лінію 0 800 600 017

Також читайте Деякі українські родини зможуть отримати 33 тис. грн допомоги

Програма виплат переселенцям за участі "Червоного Хреста"

26 квітня Кабінет міністрів затвердив нову програму виплат для вимушених переселенців за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні й Товариства Червоного Хреста України.

Розмір допомоги за цією програмою складає 2500 грн на особу за один місяць. Термін може бути збільшений за наявності необхідного фінансування. При цьому, можуть переглядатись критерії надання допомоги з огляду на потреби

Для отримання виплат не потрібно подавати жодних заяв. Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Допомога виплачується незалежно від отримання інших видів допомоги.

При формуванні списків для виплат переваги надаватимуться внутрішньо переміщеним особам окупованих територій.

Розмір додаткової грошової допомоги, отриманої в рамках програми, не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Читайте також:

Куди звертатись, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, субсидії в евакуації

Що буде з пенсією під час війни, якщо її вчасно не отримати

У кого із пенсіонерів середня пенсія після індексації становить понад 8500 грн

Як зареєструватися в центрі зайнятості, щоб отримати допомогу: можна зробити дистанційно