Які ракети і звідки випустили окупанти під час масованого обстрілу 10 лютого: відповідь Повітряних сил

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, яку зброю використовували окупанти для масованого удару по Україні 10 лютого.

Для масованого ракетного обстрілу України 10 лютого Росія залучила у Чорному морі три кораблі та стратегічні бомбардувальники.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону новин.

За його словами, свій терор окупанти почали від самої ночі 10 лютого. Тоді ворог випустив кілька безпілотників та ракет "Калібр", аби розвідати ситуацію з українською ППО.

"Противник почав атакувати "шахедами", промацуючи слабкі місця ППО. Крім "шахедів", також було випущено, за попередньою інформацією, 6 крилатих ракет Калібр, 5 із них було збито. Також збито 5 із 7 Шахедів", - розповів Ігнат.

Вже зранку по всій України почалися атаки із літаків стратегічної авіації та кораблів у Чорному морі. Крім того, окупанти запустили крилаті ракети повітряного та морського базування.

"Три кораблі було залучено: ракетний катер, фрегат та підводний човен. Також залучили 8 літаків стратегічної авіації Ту-95. Волгодонськ та район Каспія – традиційні місця запуску крилатих ракет", - зауважив речник ПС ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 10 лютого окупанти здійснили масований ракетний обстріл всієї України. Вибухи пролунали на Київщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Львівщині, Хмельниччині та інших регіонах.

Внаслідок цього у шести областях України відбулося пошкодження енергетичних об'єктів.

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