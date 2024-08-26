Які рапорти доступні в застосунку "Армія+": у Міноборони розповіли про 11 найпопулярніших

Що відомо про електронні рапорти, які доступні в застосунку "Армія+".
Міноборони України презентувало новий цифровий продукт – застосунок "Армія+" – і розповіло про 11 найпопулярніших цифрових рапортів.
Про це йшлося в розмові заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко з журналістами АрміяInform.
Відомо про 11 найпопулярніших цифрових рапортів у застосунку. За словами заступниці міністра, електронні рапорти як частина продукту спроєктувала цифрова команда Міноборони. А ідея народилася під час наради, коли військовослужбовці, які приєдналися до команди, шукали наймасовіший запит від воїнів ЗСУ.
"Один з наших колег запропонував рапорти. А також, як крутий архітектор цифрових рішень, архітектор державних реєстрів, запропонував одразу правильну конфігурацію, правильну тектоніку цього застосунку. Так народилися рапорти", – розповіла вона.
Рапорти – найочікуваніша функція для військовослужбовців
За словами Катерини Чорногоренко, в застосунку доступно 11 видів рапортів, які зібрані в 4 групи.
Перелік рапортів у застосунку "Армія+"
- три типи рапорту на відпустку, три рапорти на лікування, військово-лікарську комісію, МСЕК,
- три рапорти на отримання направлення лікування на ВЛК, МСЕК,
- рапорт на отримання матеріальної допомоги,
- рапорт на отримання одноразової допомоги.
За словами заступниці міністра, саме ці документи "найбільш сенситивні", адже тут військовослужбовець звертається саме по виконання певних обов’язків з боку держави.
Ба більше, ці рапорти – наймасовіші. Їх можна заповнити та подати за кілька хвилин.
Вона розповіла, що на презентації "Армії+" перед усією аудиторією, під камеру, на великий екран заповнювали рапорти в режимі реального часу за дві хвилини.
Чорногоренко наголосила, що електронні рапорти не загубляться, військовослужбовець може відстежувати статус рапорту, а командир має аргументувати своє рішення в разі відмови.
Тоді, коли військовослужбовець отримає зворотний зв’язок, він зрозуміє, як йому діяти.
"Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку. Це водночас змусить командирів планувати горизонт взаємин зі своїм особовим складом, планувати навантаження на особовий склад. З’явиться можливість таким чином дисциплінувати себе передусім, і свою команду, своїх підлеглих", – пояснила Чорногоренко.
Нагадаємо, раінше президент Володимир Зеленський презентував застосунок "Армія+", заявивши, що він позитивно вплине на ЗСУ, адже посилює кожного командира і згодом кожного воїна.
А згодом голова проєкту "Армія+" Роман Завгородній пояснив, як саме працюватиме новий застосунок для військовослужбовців.
Читайте також: