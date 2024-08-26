Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Які рапорти доступні в застосунку "Армія+": у Міноборони розповіли про 11 найпопулярніших

Які рапорти доступні в застосунку "Армія+": у Міноборони розповіли про 11 найпопулярніших

Катерина Черногоренко розповіла про 11 найпопулярніших цифрових рапортів у застосунку "Армія+" / Фото: Міністерство оборони України

Що відомо про електронні рапорти, які доступні в застосунку "Армія+".

Міноборони України презентувало новий цифровий продукт – застосунок "Армія+" – і розповіло про 11 найпопулярніших цифрових рапортів.

Про це йшлося в розмові заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко з журналістами АрміяInform.

Відомо про 11 найпопулярніших цифрових рапортів у застосунку. За словами заступниці міністра, електронні рапорти як частина продукту спроєктувала цифрова команда Міноборони. А ідея народилася під час наради, коли військовослужбовці, які приєдналися до команди, шукали наймасовіший запит від воїнів ЗСУ.

"Один з наших колег запропонував рапорти. А також, як крутий архітектор цифрових рішень, архітектор державних реєстрів, запропонував одразу правильну конфігурацію, правильну тектоніку цього застосунку. Так народилися рапорти", – розповіла вона.

Рапорти – найочікуваніша функція для військовослужбовців

За словами Катерини Чорногоренко, в застосунку доступно 11 видів рапортів, які зібрані в 4 групи.

Перелік рапортів у застосунку "Армія+"

  • три типи рапорту на відпустку, три рапорти на лікування, військово-лікарську комісію, МСЕК,
  • три рапорти на отримання направлення лікування на ВЛК, МСЕК,
  • рапорт на отримання матеріальної допомоги,
  • рапорт на отримання одноразової допомоги.

За словами заступниці міністра, саме ці документи "найбільш сенситивні", адже тут військовослужбовець звертається саме по виконання певних обов’язків з боку держави.

Ба більше, ці рапорти – наймасовіші. Їх можна заповнити та подати за кілька хвилин.

Вона розповіла, що на презентації "Армії+" перед усією аудиторією, під камеру, на великий екран заповнювали рапорти в режимі реального часу за дві хвилини.

Чорногоренко наголосила, що електронні рапорти не загубляться, військовослужбовець може відстежувати статус рапорту, а командир має аргументувати своє рішення в разі відмови.

Тоді, коли військовослужбовець отримає зворотний зв’язок, він зрозуміє, як йому діяти.

"Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку. Це водночас змусить командирів планувати горизонт взаємин зі своїм особовим складом, планувати навантаження на особовий склад. З’явиться можливість таким чином дисциплінувати себе передусім, і свою команду, своїх підлеглих", – пояснила Чорногоренко.

Нагадаємо, раінше президент Володимир Зеленський презентував застосунок "Армія+", заявивши, що він позитивно вплине на ЗСУ, адже посилює кожного командира і згодом кожного воїна.

А згодом голова проєкту "Армія+" Роман Завгородній пояснив, як саме працюватиме новий застосунок для військовослужбовців.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація