Які рапорти доступні в застосунку "Армія+": у Міноборони розповіли про 11 найпопулярніших

Що відомо про електронні рапорти, які доступні в застосунку "Армія+".

Міноборони України презентувало новий цифровий продукт – застосунок "Армія+" – і розповіло про 11 найпопулярніших цифрових рапортів.

Про це йшлося в розмові заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко з журналістами АрміяInform.

Відомо про 11 найпопулярніших цифрових рапортів у застосунку. За словами заступниці міністра, електронні рапорти як частина продукту спроєктувала цифрова команда Міноборони. А ідея народилася під час наради, коли військовослужбовці, які приєдналися до команди, шукали наймасовіший запит від воїнів ЗСУ.

"Один з наших колег запропонував рапорти. А також, як крутий архітектор цифрових рішень, архітектор державних реєстрів, запропонував одразу правильну конфігурацію, правильну тектоніку цього застосунку. Так народилися рапорти", – розповіла вона.

Рапорти – найочікуваніша функція для військовослужбовців

За словами Катерини Чорногоренко, в застосунку доступно 11 видів рапортів, які зібрані в 4 групи.

Перелік рапортів у застосунку "Армія+"

три типи рапорту на відпустку, три рапорти на лікування, військово-лікарську комісію, МСЕК,

три рапорти на отримання направлення лікування на ВЛК, МСЕК,

рапорт на отримання матеріальної допомоги,

рапорт на отримання одноразової допомоги.

За словами заступниці міністра, саме ці документи "найбільш сенситивні", адже тут військовослужбовець звертається саме по виконання певних обов’язків з боку держави.

Ба більше, ці рапорти – наймасовіші. Їх можна заповнити та подати за кілька хвилин.

Вона розповіла, що на презентації "Армії+" перед усією аудиторією, під камеру, на великий екран заповнювали рапорти в режимі реального часу за дві хвилини.

Чорногоренко наголосила, що електронні рапорти не загубляться, військовослужбовець може відстежувати статус рапорту, а командир має аргументувати своє рішення в разі відмови.

Тоді, коли військовослужбовець отримає зворотний зв’язок, він зрозуміє, як йому діяти.

"Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку. Це водночас змусить командирів планувати горизонт взаємин зі своїм особовим складом, планувати навантаження на особовий склад. З’явиться можливість таким чином дисциплінувати себе передусім, і свою команду, своїх підлеглих", – пояснила Чорногоренко.

Нагадаємо, раінше президент Володимир Зеленський презентував застосунок "Армія+", заявивши, що він позитивно вплине на ЗСУ, адже посилює кожного командира і згодом кожного воїна.

А згодом голова проєкту "Армія+" Роман Завгородній пояснив, як саме працюватиме новий застосунок для військовослужбовців.

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