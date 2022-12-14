Які речі не можна відправляти Новою поштою, чи можна транспортувати акумулятори, газові балони

Які предмети на можна пересилати Новою поштою, що можна надсилати за певних умов, читайте в матеріалі ТСН.ua

Перед тим, як йти на Нову пошту, краще перевірити, чи дозволені речі, які ви плануєте переслати.

Деякі речі заборонені до перевезення у будь-якому вигляді, деякі, наприклад, ті ж самі акумулятори, можна транспортувати за деяких умов.

Речі, які не можна надсилати "Новою поштою"

Газові балони, а також картриджі та вогнегасники. Заборонено відправляти балони, заправлені горючими речовинами (пропан, бутан, ізобутан тощо). Відправляти можна лише порожні картриджі та балони без вентиля.

Заборонено відправляти балони, заправлені горючими речовинами (пропан, бутан, ізобутан тощо). Уживані акумулятори . Надсилати можна акумулятори всіх типів, тільки якщо вони нові, а клеми закриті пластиковими кришками . Зверніть увагу, акумулятори не приймаються на звичайні відділення – лише на вантажні або на адресу.

. Надсилати можна . Зверніть увагу, – лише на вантажні або на адресу. Люмінесцентні лампи не можна надсилати через те, що вони містять ртуть, тому пересилати такі лампи, як й інші вироби з цією речовиною, повністю заборонено. Світильники можна пересилати без ламп.

Пересилання зброї та її частин забороняється українським законодавством. Піротехніку не можна надсилати у будь-якому вигляді.

Забороняється пересилати будь-які токсичні та інші небезпечні речовини. Серед них азбест та вироби із нього, як то труби, шифер, листи, перекис водню у будь-якій тарі, кислоти.

Купюри, цінні папери, іноземну валюту, банківські злитки, активовані банківські картки.

Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння і дорогоцінні метали.

Антикваріат.

Наркотичні речовини.

Не можна відправляти харчові продукти, які потребують спеціального температурного режиму або з терміном придатності до 5 діб, охолоджені або заморожені продукти, молочні продукти, ягоди. Можна відправляти овочі, фрукти й зелень, які правильно упаковані, та за умови, що відправлення здійснюється не з карантинної фітосанітарної зони.

Забороняється надсилати будь-яких тварин, комах, необроблену шерсть тварин та будь-який прах, в тому числі людський.

Заборонено транспортувати лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання (зокрема перекис водню), етиловий спирт, ветеринарні імунобіологічні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Інші препарати можна надсилати лише за умови, що це замовлення з ліцензованої аптеки.

Порнографічні матеріали.

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