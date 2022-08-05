Які речі не можна зберігати вдома: вони несуть негативну енергетику

Чи помічали ви, що вас часто супроводжують нещастя та хвороби? Можливо вся справа в тому, що в вашому будинку є предмети з негативною енергетикою. Які речі не можна зберігати вдома - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Згідно з певними народними повір'ями, деякі предмети можуть негативно впливати на ваше життя - призводити до хвороб, бідності чи навіть поганої долі. Які речі не можна зберігати вдома?

Предмети з мертвою енергетикою

До цього переліку відносяться речі, які раніше вважалися "предметами розкоші": вироби з метеликами, опудала тварин, колекції комах, шкіри або роги на стінах тощо. Живі створіння, які були вбиті заради декору, несуть лише енергетику смерті та розрушення.

Старі зношені речі

Одяг, а також давні випуски журналів чи газет краще винести на сміттєзвалище. Якщо ви давно не користуєтесь предметами, але вони дорогі для вас як пам'ять, можна не викидати їх. Краще передаруйте людині, якій ці речі необхідні зараз.

Годинник, який не працює

За езотеричними писаннями годинник - це механізм, який вимірює час усьому живому на планеті. Коли його рух зупиняється, зупиняються і життєво важливі процеси. Потрібно або віднести годинник в ремонт, або просто позбутися його.

Розбите скло, дзеркала

Абсолютно всі знають, що не можна зберігати вдома розбите дзеркало. Здавна дзеркала вважалися порталами до інших світів. Якщо поверхня розбивалася, значить, злі сутності та негативна енергія отримали портал, через який можуть проникати в світ живих. Тому варто відразу позбуватися розбитого скла і дзеркал.

Речі, які зламалися

Поки механізм працює, він "віддає" свою позитивну енергію в світ. А ще праця будь-якої речі - це рух вперед. Коли предмет ламається чи зупиняється, то і особисте життя власника ніби "встає на паузу". Щоб розвиватися далі в позитивному ключі, варто повикидати з будинку всі побиті склянки, тарілки, чашки, зламані шафи чи крани, які протікають.