Які регіони охоплять дощі 10 вересня: прогноз погоди

Метеорологічне літо в Україні триває, але найближчим часом осінь може принести похолодання.

В західних областях України 10 вересня прогнозують прохолодну погоду з дощами. Водночас на решті території триватиме бабине літо.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона розповіла, що в західних областях температура вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів. У Тернопільській і Хмельницькій областях можливе підвищення температури до +25 градусів.

В інших регіонах України збережеться тепла погода. Очікується, що вівторок буде сонячним, сухим і теплим, з денними температурами від +24 до +28 градусів. Локальні дощі можливі лише у Приазов'ї та Дніпропетровській області.

В Києві також буде тепло: вдень температура сягне +26 градусів, а вночі опуститься до +12 градусів. Однак у столиці можуть виникнути проблеми через зависання диму та високу ймовірність пожеж через пересушене повітря.

Початок осені в Україні виявився дуже теплим, і синоптики кажуть, що метеорологічне літо триватиме. Проте осінь ще може надолужити своє і істотне похолодання можливе найближчим часом.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозує, що середня місячна температура повітря в Україні у вересні буде на 2 градуси вища за норму і становитиме 15-20 градусів тепла (в Карпатах — 13-14 градусів).

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