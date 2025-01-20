У Мін'юсті після кібератаки РФ відновили ще декілька важливих реєстрів: які саме

Мін'юст України поновив доступ до кількох реєстрів, деякі наразі ще недоступні.

Після масштабної кібератаки з боку Росії в Україні розпочався процес відновлення роботи основних реєстрів Мін'юсту. С 20 січня запрацювали кілька важливих державних реєстрів, що забезпечують нормальну діяльність державних органів та доступ громадян до необхідної інформації.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції.

Відновлені реєстри

Державний реєстр інтелектуальних прав на нерухомість – реєстр, який фіксує права на нерухоме майно.

Державний реєстр обтяжень рухомого майна – дозволяє перевірити наявність обтяжень на рухоме майно.

Автоматизована система виконавчої влади – забезпечує електронне управління виконавчими процесами.

Електронний реєстр апостилів – містить інформацію про апостилювання документів.

Єдиний реєстр засуджених і осіб, узятих під варту – забезпечує доступ до даних про осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Система "Банкрутство та неплатоспроможність" – реєструє дані про підприємства, що перебувають у процедурі банкрутства.

Єдиний реєстр осіб, до яких застосовано закон "Про очищення влади" – містить інформацію про осіб, які підпадають під очищення влади в Україні.

Важливі обмеження

На цей момент доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру інтелектуальних прав на нерухомість обмежено. Це пов'язано з необхідністю оновлення даних про обтяження, що накладаються державними та приватними виконавцями.

Відновлення електронних послуг

Разом з відновленням реєстрів, вже відновлено обмін електронною інформацією з державними органами, такими як Міністерство внутрішніх справ, Пенсійний фонд України, Мінцифри, Держгеокадастр та інші установи.

Доступ до онлайн-сервісів

Незабаром буде відновлений доступ до онлайн-сервісів через портал та мобільний додаток Дія, що дозволить громадянам знову скористатися всіма необхідними послугами.

Відновлення цих реєстрів та систем є важливим кроком у забезпеченні безперебійної роботи державних установ та покращенні сервісів для громадян.

Нагадаємо, раніше Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Зокрема доступними стали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

19 грудня Міністерство юстиції повідомило про великий збій в мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка Ольга Стефанішина заявила, що це була одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

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