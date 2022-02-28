Які рейси доступні і куди: в Укрзалізниці заявили про повернення до системного формування графіку

Які рейси доступні і куди: в Укрзалізниці заявили про повернення до системного формування графіку

Від 28 лютого 2022 року Укрзалізниця повертається до системного формування графіку, але через комендантську годину та воєнний стан рейси зазнали деяких змін. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які рейси наразі доступні.

Як повідомляють в Укрзалізниці станом на 28 лютого 2022 року зі станції в Києві будуть відправлятися наступні рейси (розклад може змінюватися залежно від ситуації, тому рекомендовано стежити за повідомленнями Укрзалізниці на сайті або в Telegram):

016 РАХІВ-ХАРКІВ — 01.56

022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ — 02.50

002 КОСТЯНТИНІВКА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — 04.02

260 ВОРОХТА-КИЇВ — 04.21

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН— 06.23

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ — 06.50

722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС — 09:00 (ст. Дарниця 09:22)

738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ — 11.50

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК — 12.06

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ — 13.34

749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — 14.07

769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ — 14.25

055 КИЇВ ПАС-РАХІВ — 15.02

013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО — 17.12

740 КИЇВ ПАС-КРИВИЙ РІГ (ГОЛ) — 17.22

790 КИЇВ ПАС-КРОПИВНИЦЬКИЙ — 17.42

792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК — 17.42

726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС — 18.03

081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД — 18.30

067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ВС — 18.48

Також додатково було призначено рейси:

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ — 12.00

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ — 20.00

Стежте за інформацією на сайті чи в Telegram-каналі, щоб дізнатися про додаткове призначення евакуаційних рейсів з Києва до Буковини, Волині, Закарпаття з можливістю хабової пересадки до Угорщини, Румунії, Польщі. Наразі зі станції Харків відправляються наступні рейси:

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114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ — 04.11

138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН — 08.20

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД — 12.36

723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС — 15.00

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН — 14.39

015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ — 15.09

077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ — 16.23

795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ — 19.27

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ — 20.15

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК — 21.26

007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА (ГОЛ) — 21.43

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК — 22.40

Зверніть увагу, що Польща та Німеччина пропонує всім біженцям з україни БЕЗКОШТОВНИЙ проїзд евакуаційними потягами по території цих країн.

Посадка на евакуаційні рейси здійснюється таким чином: пріоритет надається громадянам з квитком.