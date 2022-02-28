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Які рейси доступні і куди: в Укрзалізниці заявили про повернення до системного формування графіку

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Які рейси доступні і куди: в Укрзалізниці заявили про повернення до системного формування графіку

Розклад руху поїздів від Укрзалізниці / УНІАН

Від 28 лютого 2022 року Укрзалізниця повертається до системного формування графіку, але через комендантську годину та воєнний стан рейси зазнали деяких змін. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які рейси наразі доступні.

Як повідомляють в Укрзалізниці станом на 28 лютого 2022 року зі станції в Києві будуть відправлятися наступні рейси (розклад може змінюватися залежно від ситуації, тому рекомендовано стежити за повідомленнями Укрзалізниці на сайті або в Telegram):

  • 016 РАХІВ-ХАРКІВ — 01.56  
  • 022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ — 02.50
  • 002 КОСТЯНТИНІВКА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — 04.02
  • 260 ВОРОХТА-КИЇВ — 04.21  
  • 114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН— 06.23  
  • 715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ — 06.50
  • 722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС — 09:00 (ст. Дарниця 09:22)
  • 738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ — 11.50
  • 045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК — 12.06
  • 114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ — 13.34
  • 749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — 14.07            
  • 769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ — 14.25            
  • 055 КИЇВ ПАС-РАХІВ — 15.02
  • 013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО — 17.12            
  • 740 КИЇВ ПАС-КРИВИЙ РІГ (ГОЛ) — 17.22            
  • 790 КИЇВ ПАС-КРОПИВНИЦЬКИЙ — 17.42            
  • 792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК — 17.42            
  • 726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС — 18.03            
  • 081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД — 18.30            
  • 067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ВС — 18.48  

Також додатково було призначено рейси:

  • 715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ — 12.00
  • 715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ — 20.00

Стежте за інформацією на сайті чи в Telegram-каналі, щоб дізнатися про додаткове призначення евакуаційних рейсів з Києва до Буковини, Волині, Закарпаття з можливістю хабової пересадки до Угорщини, Румунії, Польщі. Наразі зі станції Харків відправляються наступні рейси:

  • 114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ — 04.11     
  • 138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН — 08.20        
  • 046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД — 12.36                                               
  • 723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС — 15.00                                               
  • 114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН — 14.39      
  • 015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ — 15.09                                               
  • 077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ — 16.23                                               
  • 795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ — 19.27                                   
  • 021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ — 20.15                                               
  • 138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК — 21.26    
  • 007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА (ГОЛ) — 21.43
  • 045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК — 22.40                                                                           

Зверніть увагу, що Польща та Німеччина пропонує всім біженцям з україни БЕЗКОШТОВНИЙ проїзд евакуаційними потягами по території цих країн.

Посадка на евакуаційні рейси здійснюється таким чином: пріоритет надається громадянам з квитком.

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