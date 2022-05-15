Які рослини краще не тримати вдома: топ 7 небезпечних для дітей та тварин рослин з фото

Які рослини краще не тримати вдома: топ 7 небезпечних для дітей та тварин рослин з фото

Які звичайні кімнатні рослини, наші улюбленці не можна тримати вдома, бо можна отруїтися, чи отримати якесь ураження - в матеріалі ТСН.ua

Деякі кімнатні рослини, які ми звикли тримати вдома насправді дуже небезпечні, тому що містять отруту в листах, стеблах чи квітах. Якщо для дорослих вони ще не представляють значної небезпеки, то там де є діти чи тварини, які полюбляють пробувати все на смак, їх тримати категорично не можна. А дорослим потрібно бути дуже обережним, бо при пересадці або обрізанні сік цих рослин може викликати опік.

Дифенбахія

Така звична рослина зі строкатим листям є однією з небезпечних. Їдкий сік цієї рослини при попаданні в організм негативно впливає на травлення, утруднює дихання. А при потраплянні на шкіру може спричинити серйозний опік.

Діффенбахія

Аглаонема

Рослина дуже подібна до дифенбахії, вони обидві належать до одного сімейства ароїдних родом з американських тропіків. Тримати вдома цю рослину можна лише в місцях не досяжних для домашніх тварин та дітей. Отрута в стеблах, ягодах роз'їдає слизові оболонки, викликає алергію.

Молочай

Цей представник молочайних рослин небезпечним тим, що у своєму стеблі містить сік, який при попаданні на слизову оболонку викликає опіки, запаморочення, нудоту.

Молочай

Цикламен

Улюблена усіма квітуча рослина може бути небезпечною. Небезпека знову таки в стеблах та коренях, сік яких може призвести до подразнення слизової оболонки, набряків, болю в горлі, утруднити дихання.

Цикламен

Олеандр

Красиве деревце з квітами насправді є дуже небезпечним, причому всі його частини. Куштування листка може призвести до отруєння з летальним результатом, до порушення серцевого ритму. Якщо сік олеандри попаде в очі, це може привезти до сліпоти. Небезпечним навіть є гілки цієї рослини, якщо їх підпалити, дим він них викличе серйозне отруєння. Навіть отрута засохлої рослини є небезпечною.

Олеандр

Азалія

Ще одна квітуча улюблениця є не менш небезпечною як красивою. Якщо спробувати листок чи ніжну квітку, що запросто можуть зробити маленькі діти можна відчути сильну печію, потім нудоту та діарею. А якщо вчасно не звернутися до лікаря, отрута спричинить порушення роботи серцево-судинної та нервової систем. У найгіршому випадку рослина може призвести до коми та навіть смерті.

Азалія

Фікус

Представники цього виду є, мабуть, у кожному будинку. Найнебезпечніше м'ясисті сорти рослини, у них більше соку. На шкірі «молочко» викликає роздратування, набряк, при потраплянні всередину призводить до запаморочення, нудоти, утрудненості дихання.

Фікус

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