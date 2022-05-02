Які рослини краще ростуть в тіні: овочі, кущі, квіти, що полюбляють затінок

Травень - місяць активних робіт на городі та присадибній ділянці, коли сіють та саджають зелень, овочі, квіти. Які рослини краще ростуть в тіні, що можна посадити під деревами - в матеріалі ТСН. ua.

Всім відомо, що рослинам необхідне сонячне світло, без якого зупиняється фотосинтез і рослина гине. Тому зазвичай і рекомендують овочі, ягоди, зелень висаджувати на освітлюваній ділянці. А що робити з ділянками під деревами, які більшу частину дня перебувають в тіні від будинку, паркану тощо? Щоб земля не пропадала, варто лише правильно підібрати та посадити культури, менш залежні від освітлюваності.

Тінь буває різною. Які рослини саджати залежно від тіні

Під тінню, зазвичай, розуміють різні поняття. Тінь може бути розсіяною, густою, тривати 4 години протягом дня, а може бути практично весь світловий день. Крім того, тінь за впливом на рослини відрізняється в різних регіонах країни - тінь на півдні та на півночі - це зовсім різні кліматичні умови для культур. І якщо на півдні в тіні можна практично саджати все, то на півночі доведеться обійтися зеленню і салатами. Розглянемо культури, які можна посадити в середній смузі на ділянках із різним рівнем освітлюваності.

Тінь розсіяна , яку утворює, наприклад, листя яблуні, вишні, сливи. У такій тіні можна висаджувати будь-яку рослину.

, яку утворює, наприклад, листя яблуні, вишні, сливи. У такій тіні можна висаджувати будь-яку рослину. Густа тінь, що утворюється під сосновими деревами чи стінами високого будинку, паркану тощо. Якщо така тінь триває більшу частину світлового дня, тут можна висаджувати практично всі культури, за винятком найбільше сонцелюбних - а це кавуни, гарбузи. Те, що рослини будуть рости в такій тіні, сповільнить їхнє зростання та дозрівання плодів, але на врожайність не вплине. В невеликій тіні і з зелені можна садити щавель, салат, ревінь, черемшу, прянощі, естрагон, хрін, з овочів - цибулю, часник, квасолю, огірки, спаржу. Також будуть рости цвітна і білокачанна капуста. Редиска та буряк дозріватимуть, щоправда, пізніше за рослини, що ростуть на сонці. Редька і ріпа в тіні ростимуть навіть краще, через те, що захищені тут від хвороб та гусені. Із кущів непогано витримують невелику тінь малина, чорна та червона смородина.

що утворюється під сосновими деревами чи стінами високого будинку, паркану тощо. Якщо така тінь триває більшу частину світлового дня, тут можна висаджувати практично всі культури, за винятком найбільше сонцелюбних - а це кавуни, гарбузи. Те, що рослини будуть рости в такій тіні, сповільнить їхнє зростання та дозрівання плодів, але на врожайність не вплине. В невеликій тіні і можна садити щавель, салат, ревінь, черемшу, прянощі, естрагон, хрін, - цибулю, часник, квасолю, огірки, спаржу. Також будуть рости цвітна і білокачанна капуста. Редиска та буряк дозріватимуть, щоправда, пізніше за рослини, що ростуть на сонці. Редька і ріпа в тіні ростимуть навіть краще, через те, що захищені тут від хвороб та гусені. непогано витримують невелику тінь малина, чорна та червона смородина. Густа тінь, яка практично весь день, шкодить ще й тим, що земля на ділянці під такою тінню майже не висихає. Тому тут потрібно саджати не лише тіньолюбові, але й вологозалежні рослини. На такій ділянці краще вирощувати певні види квітів. Без прямого сонячного світла добре себе почувають безліч багаторічників: барвінок, конвалія, незабудка, різні види папороті, язичник, чемерник, примула, фіалки, анемони, медуниці, гортензії, інші. Можуть вирости тюльпани, але зацвітуть вони досить пізно.

Перерахуємо овочі, які добре почуватимуться там, куди більшу частину дня не потрапляє сонячне світло

Багаторічні цибулі. Крім зелені, це ще декоративна рослина. Наприклад, цибуля-шніт має бузкові шапки.

Коренеплоди буряку в тіні будуть невеликими, але солодкими.

Ревінь, який дуже полюбляє поливання і вологу землю.

Черемшу можна збирати не лише в лісі весною, а й вирощувати на тіньовій ділянці в саду, на городі.

Огіркова трава бораго росте там, куди практично не дістають сонячні промені.

Салатні культури - листові салати, рукола, шпинат, щавель, гірчиця листова і крессалат непогано ростуть в тіні та не дають ту гіркоту, яку ті ж рослини отримують на сонці.

Часник із затіненої ділянки буде хоча невеликим, але смачним та запашним.

Зелень і пряні трави - кінза, кучерява петрушка, селера, материнка, м'ята, естрагон, ароматна меліса, любисток, крім базиліку та чебрецю.

Пастернак і коренева петрушка теж виростуть тіні.

Спеціально виведені тіньовитривалі сорти бобів та кущової квасолі.

Хрін - справжній король тіні, невибагливий ні до сонця, ні до ґрунту.

Ревень

Які чагарники, ягідні кущі посадити в тіні

гортензію,

чорну та червону бузину,

червону та чорну смородину,

малину,

барбарис,

аґрус,

калину,

чорноплідну горобину.

Смородина

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