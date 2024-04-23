Які розвідувальні безпілотники використовує Росія: військовий пояснив

Найчастіше зараз над Одесою, Дніпром, Харковом, Черніговом та Запоріжжям працюють російські SuperCam або ZALA.

Російських розвідувальних безпілотників “Орлан” стає дедалі менше. Замість нього військові злочинці РФ частіше стали використовувати SuperCam та ZALA.

Про це розповів військовослужбовець та експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

"Орланів" дедалі менше, тобто "Орлан" – це вчорашній день. У нього є єдиний плюс, що це великий бензиновий БПЛА, який може знаходиться в повітрі 15-18 годин, нести велике корисне навантаження. Але як розвідник, наприклад, він морально застарів. На його зміну приходять SuperCam та ZALA. Це БПЛА нового покоління, вони меншого розміру, вони працюють на електроприводі, можуть літати до 3-4 годин”, - розповів Бескрестнов.

Він також додав, що найчастіше зараз над Одесою, Дніпром, Харковом, Черніговом та Запоріжжям працюють російські SuperCam або ZALA.

“Вони менше розміром, їх складно фіксувати, вони не мають такого теплового сліду, як, наприклад, у "Орланів"... І вони на 100% теж виготовлені з імпортних комплектуючих... нічого російського там немає”, - наголосив військовослужбовець.

Нагадаємо, що російська армія атакувала Україну безпілотниками "Shahed-131/136", використовуючи дещо нову тактику.

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