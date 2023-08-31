Які ще винищувачі, крім F-16, розраховує отримати Україна: Кулеба назвав

Україна розраховує отримати французькі винищувачі Rafale.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому Le Monde.

"Ми працюємо з іншими країнами, які виробляють літаки нового покоління", - сказав міністр, зазначивши, що Франці від постачання отримає стратегічні та інвестиційні вигоди.

Коротко про характеристики Rafale:

Dassault Rafale - це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією "Dassault Aviation". Це повністю французький проєкт - озброєння, двигуни, авіоніка і власне виробництво. Є різні варіанти цього літака.

Літак є безхвостим літальним апаратом[4] з додатковим високорозташованим переднім горизонтальним оперенням (т. зв. канарди), середньорозташованим трикутним у плані крилом з кореневими напливами і двома двигунами в хвостовій частині фюзеляжу. Літак є безхвостим літальним апаратом і двома двигунами в хвостовій частині фюзеляжу.

Технічні характеристики:

Екіпаж: 1—2 людини

Довжина: 15,27 м

Розмах крил: 10,80 м

Висота: 5,34 м

Максимальна швидкість на великій висоті: 2203 км/год (1,8 Маха)

Бойовий радіус: 1800 км

Бойовий радіус: 1093 км у варіанті винищувача-перехоплювача.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що перші пілоти вже відбули на навчання F-16.

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