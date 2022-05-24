Які шанси поширення мавпячої віспи в Україні і чи будуть обмеження для людей, які повертаються з ЄС: відповідь МОЗ

Які шанси поширення мавпячої віспи в Україні і чи будуть обмеження для людей, які повертаються з ЄС: відповідь МОЗ

В Україні станом на 24 травня підтверджених випадків мавпячої віспи немає.

Українська система охорони здоров'я зараз перебуває на етапах готовності й моніторингу поширення мавпячої віспи. Утім, у МОЗ не очікують швидкої появи цієї хвороби в Україні, хоч і шанс поширення хвороби територією країни є дуже великий.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Єдиних новин".

За його словами, система охорони здоров'я України вже має вказівки, як діагностувати мавпячу віспу.

"Шанс поширення мавпячої віспи територією України є дуже великий. Зараз у світі, на території ЄС зареєстровано 258 випадків - це 171 підтверджений і 87 - підозрілих. Україна не є транзитною країною для подорожей до країн Африки. Вірус є стабільним, він не так швидко мутує як коронавірусна інфекція і перебіг є доволі легкий. Тобто значно легший, аніж віспа, яка була класно викорінена в 1980 році

За його словами, щоб інфікуватися потрібен тривалий близький контакт з хворою людиною.

"І це доволі мало ймовірно, враховуючи, що туристичних маршрутів зараз немає (в Україні. - Ред.) і доволі важкий шлях передавання, не такий легкий, як був під час коронавірусу", - додав Кузін.

Водночас, на запитання, чи будуть додаткові обмеження для українців, які вимушено перебували в Європі, де є випадки цієї недуги, і зараз повертаються на батьківщину, Кузін відповів: "Ні. Тому що система епіднагляду в кожній країні працює таким чином, щоб кожен підтверджений або підозрілий подібний випадок на території ЄС детально розслідується. І контактні/хворі не можуть виїхати... Наші епідеміологи з європейськими комунікують досить тісно і, якщо теоретично буде випадок, що українець інфікується на території ЄС, він буде там перебувати, до моменту повного одужання".

Нагадаємо, Європою поширюється мавпяча віспа: небезпечну хворобу виявили уже в 11 країнах.

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