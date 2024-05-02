Які штрафи будуть для чоловіків, що не поновили дані в ТЦК: адвокат назвав цифри

Нижня межа штрафу за непоновлення даних в ТЦК буде від 8500 грн, щодо верхньої — тривають дискусії.

Про це розповів в етері КИЇВ24 адвокат адвокатського об’єднання "Актум" Ігор Мунтяну.

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Він наголосив, що такі суми штрафів ухвалені у першому читанні.

"Зараз в комітеті тривають обговорення. Ще немає позиції, в якій редакції документ винесуть на друге читання. На офіційному сайті Верховної ради поки є порівняльна таблиця, яка подана до першого читання. Можна казати, що зміни будуть".

За його словами, нині точаться активні обговорення щодо суми штрафів верхньої межі, оскільки раніше було подано пропозицію — до 200 тисяч грн штрафу. Зараз обговорюється сума у 25 500 грн.

"В кожній статті приймається нижня і верхня межа правопорушення. Якщо, наприклад, взяти 210 статтю — 27 років виповнилося, треба поміняти приписне на військовий квиток. А багато хто раніше не оновлював. За це був штраф 850 грн", — пригадав він.

Як повідомляли раніше, в Україні значно посилять відповідальність для ухилянтів.

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