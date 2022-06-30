Які сьогодні черги на кордонах і скільки людей виїхали з України за добу: прикордонники розповіли

Які сьогодні черги на кордонах і скільки людей виїхали з України за добу: прикордонники розповіли

За добу 29 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 78 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали понад 38 тисяч осіб. Майже 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

До України за минулу добу прибули 40 тисяч осіб, 33 тисячі з них – громадяни України.

Також за цей період оформлено понад 60 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 30 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Угринів" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів;

"Грушів" - 10 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

"Краківець" - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Шегині" - 10 л/а, 0 автобуси, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Вилок" - 30 л/а, 50 пішоходів.

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