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Які сьогодні черги на західних кордонах України: в ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

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Які сьогодні черги на західних кордонах України: в ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

За минулу добу за кордон виїхали 38 тисяч людей, водночас повернулися до України 29 тисяч осіб.

За добу 27 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 67 тисяч осіб, що на 9 тисяч більше, ніж за попередню добу. Проїхали через кордон понад 17 тисяч транспортних засобів.

Про це сьогодні, 28 квітня, повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали 38 тисяч осіб. Майже 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта попрямували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 29 тисяч осіб, з них близько 23 тисяч – українці.

Також за цей період часу було оформлено понад 220 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 28 квітня перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, утворилися такі черги:

Республіка Польща:

"Краківець" - 40 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів;

"Шегині" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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