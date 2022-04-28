Які сьогодні черги на західних кордонах України: в ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

Які сьогодні черги на західних кордонах України: в ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

За минулу добу за кордон виїхали 38 тисяч людей, водночас повернулися до України 29 тисяч осіб.

За добу 27 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 67 тисяч осіб, що на 9 тисяч більше, ніж за попередню добу. Проїхали через кордон понад 17 тисяч транспортних засобів.

Про це сьогодні, 28 квітня, повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали 38 тисяч осіб. Майже 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта попрямували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 29 тисяч осіб, з них близько 23 тисяч – українці.

Також за цей період часу було оформлено понад 220 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 28 квітня перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, утворилися такі черги:

Республіка Польща:

"Краківець" - 40 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів;

"Шегині" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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