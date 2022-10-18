Які сприятливі дні для квашення капусти у жовтні та листопаді, основні правила її приготування

Коли найкраще квасити капусту, які найсприятливіші дні для цього, яких помилок потрібно уникати, щоб капуста вийшла хрусткою та соковитою, читайте у матеріалі ТСН.ua

Хрустка і соковита квашена капуста — незамінна страва зимою. Вона не лише смачна, а й супер корисна. Користь квашеної капусти важко переоцінити — це і вітаміни, корисні мікроелементи, корисні бактерії. Щоб квашена капустою вийшла смачною та корисною потрібно враховувати, в які дні її квасити та які помилки при цьому краще не робити.

Вважається, що краще квасити капусту на місяць, що росте, а у дні повного місяця солити, квасити, консервувати капусту не можна, вона вийде м'якою і недостатньо соковитою. І, найголовніше, завжди потрібно займатися приготуванням у гарному настрої.

Сприятливі дні по місячному календарю для квашення капусти

Капуста вийде хрусткою, якщо її засолити 20, 23, 24 25, 26, 28, 29, 30 та 31 жовтня.

У листопаді найкращий день для квашення - 7 листопада. Капуста вийде такою як треба, якщо її заквасити з 1 по 7 листопада, або з 25-го по 30-е листопада.

Якщо не дотримуватись певних правил приготувань, можна не отримати хрусткої капусти, навіть, якщо квасити її у сприятливі дні.

Важливі правила приготування квашеної капусти

Для соління капусти краще не використовувати ранню капусту, молоді маленькі качани, вони дадуть мало соку. У сортів, призначених для зберігання занадто жорстке листя, яке також не дасть сік. Найкраще брати білокачанні сорти без гіркого присмаку.

Посуд для сквашування капусти найкраще підійде скляний, пластиковий або емальований. Емальовану тару, потрібно уважно оглянути її на предмет внутрішніх сколів та подряпин, місткості з внутрішніми пошкодженнями не підходять для закваски капусти. Найкраще солити капусту в дубовій бочці, якщо така є. Ні в якому разі не можна використовувати залізний або алюмінієвий посуд, під час квашення він буде окислюватися.

Важливо при приготуванні використовувати чисті інструменти та посуд. Така порада здається банальною, але наявність «сторонніх» бактерій призводить до того, що капуста сквашується неправильно. Потрібно продезінфікувати обробну дошку, ніж, місткість для сквашування.

Не використовуйте йодовану сіль, лише звичайну кам'яну сіль для приготування квашеної закуски або інших зимових заготівель. Щоб капуста вийшла хрусткою рекомендується додавати 1 ст. л солі на 1 кг готового продукту.

Нарізати капусту потрібно приблизно рівними не дуже великими шматочками і не дуже дрібно, найкраще часточками шириною по пів сантиметра.

Щоб видалити неприємні запахи, виною якому є вуглекислий газ з заготовленого продукту потрібно проколювати овочі, що сквашуються гострим предметом, який зможе дістати до дна місткості. Таким чином "проколювати" капусту потрібно 2-3 рази на добу. Якщо цього не робити, то капуста буде гіркою та неприємно пахнути.

Сквашувати капусту слід за кімнатної температури 3-4 дні, точний час залежить від складу продукту, смакових побажань господині. Як тільки капуста набула бажаного смаку, її потрібно «заховати» у прохолодне місце.

Не переборщуйте з морквою, щоб уникнути розм'якшення капусти.

Читайте також: