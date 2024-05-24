Які статуси отримують військовозобов'язані у "Резерв+" і що вони означають

У Міноборони попередили, що у новому застосунку можуть бути помилки через "людський фактор".

Військовозобов'язані українці можуть оновити свої облікові дані онлайн за допомогою мобільного застосунку "Резерв+". Але виявилося, що статуси, які отримують особи після встановлення застосунку, викликають певні питання та потребують пояснення.

Про це пише OBOZ.UA.

Перелік статусів військовозобов'язаних у застосунку "Резерв+"

Після становлення застосунку та реєстрації у ньому, військовозобов'язані особи отримують один зі статусів:

"Уточнюється" – інформація про військовозобов'язаного опрацьовується у ТЦК, потрібно зачекати і пізніше перевірити, чи змінився статус;

– інформація про військовозобов'язаного опрацьовується у ТЦК, потрібно зачекати і пізніше перевірити, чи змінився статус; "Підлягає призову" – військово-облікові дані актуальні, особа визнана придатною і її можуть мобілізувати;

– військово-облікові дані актуальні, особа визнана придатною і її можуть мобілізувати; "Знято" або "Виключено" – особа не перебуває на військовому обліку, тимчасово або постійно (військовослужбовці, непридатні до військової служби, особи, які мають бронь або відстрочку);

або – особа не перебуває на військовому обліку, тимчасово або постійно (військовослужбовці, непридатні до військової служби, особи, які мають бронь або відстрочку); "У розшуку" – особа порушила правила військового обліку, необхідно звернутися до ТЦК та оновити військово-облікові дані.

У Міноборони пояснили, що статус "у розшуку" можуть бачити в своєму профілі навіть ті, хто зараз проходить військову службу.

"Це відбувається через помилки внаслідок людського фактору. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу", – припустили у відомстві.

Військовослужбовці, які зіткнулися з такою проблемою, можуть самостійно звернутися до ТЦК, щоб актуалізувати інформацію, але це не обов'язково і згодом всі помилки у реєстрі будуть виправлені.

"Знятий" чи "виключений" з військового обліку — в чому різниця

Між статусами "знятий" та "виключений" з військового обліку є суттєва різниця.

Знімають з військового обліку тимчасово. Людина при цьому залишається військовозобов'язаною, повинна оновлювати свої дані в ТЦК та проходити військово-лікарську комісію.

Виключають з військового обліку остаточно. Такій особі не можуть вручити повістку і мобілізувати, вона перестає бути військовозобов'язаною, не повинна оновлювати дані та проходити ВЛК.

Проте адвокат компанії Riyako&Partners Микола Максимов попередив, що згідно з новими правилами мобілізації українцям ймовірно доведеться підтвердити своє право на виключення з військового обліку і пройти повторну ВЛК.

"Закони ясно не прописують їхні права та обов'язки, тому й чіткого розуміння немає... Є ймовірність, що після 18 травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, оновлювати дані доведеться всім. Таким категоріям призовників можуть призначити повторну ВЛК, а ТЦК вирішить, чи підтверджувати цей статус", – зазначив Максимов.

Нагадаємо, у Міноборони відповіли, скільки людей вже оновили дані через "Резерв+". Застосунок став найпопулярнішим способом виконання норми закону про військовий облік.

Читайте також: