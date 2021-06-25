Які труднощі та сюрпризи чекають в Україні водіїв дорогою на море

Які труднощі та сюрпризи чекають в Україні водіїв дорогою на море

Експеримент журналістів ТСН засвідчив, що автомобільні дороги місцями стали значно якіснішими.

Напередодні затяжних вихідних, які у зв’язку з відзначенням Дня Конституції триватимуть від 26 до 28 червня, знімальні групи ТСН перевірили, наскільки складно цього року власним автотранспортом дістатися до побережжя Чорного та Азовського морів. Про результат цього експерименту йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Із Кропивницького до Коблево

280-кілометровий маршрут знімальна група подолала за 5 годин. Але якби обійшлося без необхідних для роботи зупинок, час поїздки був би на годину меншим.

Перших 100 км автотраси пролягає Кіровоградщиною, дорога була майже ідеальною — рівною та з невеликою кількістю машин.

Перші труднощі почалися на межі із сусідньою Миколаївською областю, де саме почали ремонт — стелять “бетонку”. Біля Ольгополя довелося робити 5-кілометровий об’їзд польовими дорогами.

Наступна ділянка дороги, яка починається за селом Возсіятським, ще недавно викликала справедливі нарікання у водіїв. Її називали “пекельним шляхом”: в метрових ямах легковики ховалися майже повністю. Після торішнього ремонту їхати тут абсолютно комфортно.

Проїзд через Миколаїв складний - машин багато, дороги у вибоїнах. Найважчими видалися останні 80 км, якими вузька дорога, запруджена автомобілями, веде до Коблево.

У Коблевому наразі людей небагато, тому житло можна знайти недорого і на будь-який смак - від 100 гривень з людини за добу. Також за сто гривень тут можна смачно пообідати в місцевому кафе.

Із Сум до Кирилівки

640 кілометрів дороги до побережжя Азовського моря знімальна група ТСН подолала за 9,5 годин, хоча при бажанні можна було б і швидше. Через страшенну спеку їхати довелося з постійно увімкнутим кондиціонером.

Невелика затримка у русі сталася у Сумській області, де в рамках програми “Велике будівництво” триває ремонт дороги. Набрати швидкості вдалося на Харківській трасі. Зупинятися на цій магістралі особливо ніде — тут немає ні придорожніх кафе, ні крамниць, а вбиральні в такому стані, що їх краще не відвідувати. Зрештою, навіть нормального покриття Інтернету тут немає, тому ніщо не відволікає від дороги.

Приємним сюрпризом виявився ремонт найгіршої ділянки цього маршруту, який раніше починався за Дніпром у напрямку Запоріжжя. Однак, надалі величезні ями все ще трапляються, тому слід бути обережними.

Із Києва до Вилково

Подолати приблизно 650-кілометровий шлях зі столиці до віддаленого села Вилково на Одещині до вечора знімальній групі не вдалося. І причиною цього були не тільки часті зупинки для перепочинку. Останні 40 кілометрів після Затоки до місця призначення автодорога майже непридатна для проїзду.

Приємно здивувала ділянка дороги біля Хаджибейского лиману, яку нарешті відремонтували і тепер тут не утворюються значні пробки через так званий “реверсний рух”.

Новини України: які результати дав експеримент "Дорога до моря" і скільки часу знадобилося учасникам

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