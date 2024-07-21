Які у нового дрона РФ можуть бути функці: експерт вказав на цікаві деталі

Новий дрон може бути ударним, проте немає інформації про його бойову частину.

Російські окупанти атакували Україну у ніч на 20 липня новим безпілотником, тип якого нині не встановлено. Він може бути ударним БПЛА, проте інформації про його бойову частину немає.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“Все залежить від того, яку функцію виконують ці дрони. Річ у тім, що саме висоти 20-30 м - це проблематичні висоти для радіолокаційних станцій, щоб фіксувати та супроводжувати такі об'єкти. Для чого ці БПЛА використовуються? Якщо це розвідувальний БПЛА, висота для нього невелика, розвідувальний БПЛА - це 4-6 км. Тобто щоб можна було проводити розвідувальну діяльність на великих відстанях з урахуванням висоти", - наголосив Олександр Коваленко.

Він також додав, що новий дрон може бути ударним, проте немає інформації про його бойову частину.

"Отже, є варіант, що це може бути БПЛА, який у перспективі може використовуватись, як такий собі повітряний міні-РЕБ - комплекс радіоелектронної боротьби для того, щоб придушувати вже наші системи для супроводження рою Shahed-136 і щоб придушувати системи при підльоті цих роїв до, наприклад, розміщення наших засобів протиповітряної оборони. Тобто насправді там можуть бути різні варіації", - пояснив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, що Росія атакувала Київ невідомим дроном, який летів на наднизькій висоті.

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