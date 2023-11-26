Які удари з повітря буде завдавати Росія узимку: прогноз експерта

Масована атака ворожих безпілотників у ніч проти 25 листопада була промацуванням української системи ППО, у подальшому Росія може застосовувати комбіновані удари із застосуванням “Шахедів” та низки далекобійних ракет.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни зуміли поставити на конвеєр декілька серйозних далекобійних ракет - Х-101, Х-555, 3М14 "Калібр". Однак, вважає експерт, оскільки це крилаті ракети морського базування, то, зважаючи на погоду, їхнє застосування найближчим часом неможливе.

Петро Черник оцінив виробництво ракет у РФ - до 120 штук різних класів на місяць.

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За його оцінками, у російській армії у робочому стані щонайменше 10 МіГ-31К, які можуть нести найдошкульнішу ракету Х-47М2 "Кинджал", і до 20 ракетоносіїв Ту-95МС. Експерт уточнив, що Ту-95МС може брати на борт до восьми ракет Х-101 і до шести ракет Х-555, але повним комплектом кожен літак споряджений не буде, оскільки вага ракети до 2,5 тонн.

"Загальний висновок: комбіновані атаки "Шахедів" і далекобійних ракет в обов’язковому порядку будуть. На яке питання не можу дати відповідь: коли це відбудеться, і чи зуміють вони масштабувати перший день цієї війни, коли було застосовано понад 120 ракет, і чи повторять торішній грудневий показник у 236 ракет", - підсумував Петро Черник.

Нагадаємо, напередодні ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку російських дронів на українську столицю.

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