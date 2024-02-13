Як ухилянти втікають із України за кордон: у Нацполіції назвали найпоширеніші схеми

Ухилянти втікають не тільки в Європу, а й до Росії та Білорусі із подальшим трансфером в країни Балтії.

Серед найпоширеніших схем ухилення від мобілізації - це підроблення тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК про непридатність до служби та зняття з військового обліку, пенсійних посвідчень, посвідчення батьків багатодітних сімей тощо.

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе для інтерв'ю Цензор.Нет.

"Нерідко проводять і поза межами пункту пропуску ті, хто добре знається на місцевості – зазвичай в нічний час доби, за допомогою водного або автотранспорту у складі організованої групи з чітким розподілом ролей. Переправляють не тільки в країни Європи, а й на окуповані території, в Білорусь та Росію з подальшим трансфером в країни Балтії", - додав він.

Він зауважив, що завдяки спільним діям представників правоохоронної системи зараз ухилянти менше викоростовують так звану програму "Шлях".

"Вони ж (телеграм-канали та сайти - ред.) пропонують це як юридичну допомогу. І сама обкладинка сайту нічого такого злочинного нам не видає. Але коли вже людина безпосередньо звертається за цими послугами, вони починають аналізувати конкретні можливості, яким чином її вивести з-під мобілізації. Незаконна діяльність починається саме з цього етапу. І такі дії ми документуємо. І люди до нас самі звертались, розповідали, що прийшли до такої організації, а там їм нав’язували саме підроблені документи, які нібито зроблять у медичній установі чи в ТЦК, і вимагали за це кошти", - розповів перший заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, раніше у Нацполіції повідомили, скільки справ проти ухилянтів відкрито в Україні.

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