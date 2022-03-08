Які українські телеканали стали доступні на відкритому супутнику

Які українські телеканали стали доступні на відкритому супутнику

Українські медіа продовжують активну боротьбу на інформаційному фронті та консолідовано борються з інформаційною агресією з боку РФ, пропагандою, маніпуляціями та фейками.

Для того, аби кожен охочий в будь-якій точці західної та східної Європи мав доступ до українського телебачення, телеканали Україна 24, 1+1, Рада, ICTV Ukraine, Inter відтепер можна знайти на відкритому супутнику. Також у телеканалів Рада та Україна 24 зʼявилися російськомовні версії доріжок телеефіру.

Сигнал охоплює територію Європи, центральну Азію, західну частину Росії.

Параметри прийому:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем, телевізорами з вбудованим супутниковим приймачем.

Разом з тим, на телеканалі 1+1 International запустилася англомовна доріжка телеефіру. На цьому ж транспондері супутника здійснює мовлення російськомовна версія телеканалу Рада та українськомовна версія телеканалу UATV.

Супутниковий сигнал охоплює територію Європи, центральну Азію, західну частину Росії.

Параметри прийому:

супутник: Hotbird 13;

частота: 10 930 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 30 000;

корекція помилок: FEC 2/3.

Сигнал приймається будь-яким супутниковим приймачем, телевізорами з вбудованим супутниковим приймачем.

Також нагадуємо про альтернативні джерела прийому телевізійного сигналу для отримання актуальної інформації.

OTT платформи. Безкоштовний доступ до основних національних телеканалів "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "Інтер", "Україна", "Рада", "УНІАН ТБ" надається платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, 1+1 video, Oll tv;

WEB-сайти телеканалів України та соцмережі. Більшість українських телеканалів мають власні канали на YouTube, а також здійснюють трансляції на власних інтернет-сторінках;

Радіо. Слухайте телевізійний марафон "Єдині новини" через інтернет-радіо radioplayer.ua за умови встановлення відповідного застосунку.