Які в Україні мобілізаційні резерви та скільки чоловіків можуть піти захищати свою країну: інфографіка

До повномасштабного вторгнення в нашій державі проживали трохи менш як 10,5 мільйонів чоловіків.

В Україні нести службу готові близько 2,5 мільйонів громадян. Загалом, в нашій країні близько п’яти мільйонів - це мобілізаційний ресурс.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Якщо розраховувати, що мобілізаційний ресурс у нас в країні близько п’яти мільйонів і мільйон вже пішов служити, то ми можемо говорити, що з тих, хто залишився, це насправді готових так чи інакше нести військову службу – понад 2,5 мільйони, нехай навіть два мільйони. Це, між іншим, відповідь тим, хто дуже лементував і репетував, що 500 тисяч (мова йде про необхідну кількість громадян для мобілізації, – ред.) – це катастрофа", - розповів Іван Тимочко.

Водночас, за даними видання Texty, до повномасштабного вторгнення в нашій державі проживали трохи менш як 10,5 мільйонів чоловіків віком від 18 до 59 років - без урахування тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Фото: TEXTY.org.ua

Проте після початку великої війни тимчасовий притулок у країнах Європи отримали 812 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 64 років.

“Варто припустити, що серед них більше чоловіків віком 60–64 років, тих, хто на початок війни ще не досяг 18-річного віку, а також тих, хто звільнений від мобілізації. Певна частина з цих мігрантів виїхала з окупації через Росію”, - пише видання.

Нагадаємо, що законопроєкт щодо мобілізації вимагає “мудрого та справедливого рішення”.

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