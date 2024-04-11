Які виплати та заохочувальні заходи плануються для військових: відповідь нардепа

Наразі прописано чимало норм щодо солдатів. Йдеться, зокрема, про грошову винагороду за збиту крилату ракету, корабель, вертоліт, знищену техніку, танк тощо.

Про це сказав народний депутат від фракції "Батьківщина", член комітету ВР з питань оборони, національної безпеки та розвідки Вадим Івченко в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки".

Найімовірніше, працюватимуть такі заохочувальні заходи:

100 тисяч гривень – хто відслужив один рік;

ще 100 тисяч гривень – хто відслужив другий рік;

150 тисяч на рахунок як сертифікат у разі розмитнення або купівлі автомобіля;

50% першого внеску в разі купівлі квартири в "Укрфінжитло".

"А 70 тисяч – це коли тебе не схопили на вулиці і не привели до ЗСУ, а ти сам прийшов до ТЦК, сам захотів служити, і це перший внесок твоїй родині", – резюмував він.

Нагадаємо, Івченко також прокоментував питання мобілізації жінок.

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