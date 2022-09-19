Які вітаміни з’їдає стрес: відповідає лікар гінеколог-ендокринолог Тетяна Шевчук

Стрес – це природна захисна реакція організму, яка починається з мозку. Коли ми переживаємо стрес, гіпоталамус та гіпофіз посилають сигнали не лише нервовій системі, а й залозам внутрішньої секреції (надниркам, яєчникам, щитовидці).

«У стані стресу та дефіциту на всіх фронтах першою порушується репродукція. Адже гострий стрес — це вижити, а не жити та радіти життю», — пояснює лікар гінеколог-ендокринолог клініки пластичної хірургії Grace Clinic, канд. мед. наук Тетяна Шевчук.

Репродукція — тривалий та енерговитратний процес. Для того, щоб працювали яєчники, визрівала яйцеклітина, потрібен жорсткий контроль гіпофіза. Коли гіпофіз «іде на війну» або зайнятий стресом, він забуває про свою головну функцію – керування яєчниками. Вони ж починають працювати хаотично або взагалі можуть «впасти в сплячку». Саме в цей час розвиваються порушення менструального циклу - від повної відсутності менструацій до кровотеч. Такі порушення, крім того, можуть супроводжуватися різними проявами гормональної дисфункції – порушенням настрою, сну, харчової поведінки, зниженням активності чи лібідо. Іншими проявами гормонального дисбалансу можуть бути й серйозні захворювання – від безпліддя чи загрози переривання вагітності до метаболічного синдрому та різних видів психосоматики.

Стрес – це природна захисна реакція організму, яка починається з мозку. Коли ми переживаємо стрес, гіпоталамус та гіпофіз посилають сигнали не лише нервовій системі, а й залозам внутрішньої секреції (надниркам, яєчникам, щитовидці). Виділяються гормони стресу: адреналін: кортизол та андрогени у підвищених концентраціях. Адже вони - тестостерон і ДГЕА, також захищають нас від стресу, роблять витривалими та стійкими, стабілізують настрій і сон. Такі гормональні гойдалки, звісно ж, впливають на жіночий організм. Результатом можуть стати випадання волосся, акне : набряки та зміна апетиту".

Усвідомлений підхід допоможе не лише зрозуміти причини, зокрема, заїдання стресу, перепадів настрою або відсутності лібідо, а й дасть змогу контролювати ці процеси. Наш мозок не здатний у такий період виробляти в достатній кількості гормони щастя, тому ми намагаємося отримати їх найпростішим шляхом — з калорійної, солодкої їжі. Не завжди вдається контролювати й не заїдати стрес, проте можна їсти справді корисні продукти, багаті на серотонін. Наприклад, чорний шоколад, банани прицільно допоможуть наситити головний мозок потрібними гормонами радості.

Це можуть бути і монопрепарати або готові комплекси вітамінів і БАДів, як-от Orthomol Vital F. Вітамінний комплекс Orthomol Vital F - щоденна допомога щодо захисту організму сучасної жінки від стресів і негативу, можливість відчути в собі бадьорість духу, сил і енергії.

Вітамінно-мінеральний комплекс Orthomol Vital F (Ортомол Вітал Ф) був створений для жінок, в якості помічника в боротьбі зі стресом, емоційним виснаженням, занепадом життєвих сил і негативним станом. Відомо, що нестача вітамінів, мінералів, мікро і макроелементів посилюють фізичне і нервове виснаження організму - тому доцільно додатково, поповнювати їх баланс за допомогою прийому додаткових комплексів.

Стрес активує багато небажаних процесів в організмі - підвищена витрата багатьох корисних речовин, що відображається не тільки на зовнішньому вигляді, але і викликає хвороби всередині організму, психологічно нестійку поведінку і дратівливість. Оскільки жінки в більшості випадків дуже емоційні, вони не можуть витривало переносити стрес і відчувають на собі дію негативного агресивного впливу.

Фармвиробники подбали й правильно скомпонували всі вітаміни та мікроелементи, що активно борються зі стресом у комплексі Orthomol Vital F. Компонентний склад комплексу має потрібні для нервової системи вітаміни й мікроелементи:

Вітаміни групи В (В6, В9, В12), які стабілізують нервову, серцево-судинну систему, активують обмін речовин, покращують стан слизових покривів, роблять позитивний вплив на стан волосся та шкіри.

Вітамін D - покращує травлення, сприяє підняттю настрою.

Вітамін С і цитрусові біофлавоноїди - сприяють зміцненню імунітету, синтезу колагену, збереженню свіжого кольору обличчя.

Магній, кальцій, залізо, цинк, селен, йод - всі необхідні компоненти, які беруть участь в процесі метаболізму і захищають від окисного стресу, покращують роботу внутрішніх органів.

Омега-3 жирні кислоти: ЕПК і ДГК активують роботу кори головного мозку, зменшують стомлюваність, і сприяють активації імунітету.

Для отримання бажаного ефекту від вживання вітамінних комплексів головне, щоб вони мали відповідні сертифікати якості.

Прийом Orthomol Vital F рекомендований жінкам, які відчувають вплив несприятливих зовнішніх факторів. Та завдяки збалансованому складу нутрієнтів нервова система, і імунітет будуть злагоджено працювати.