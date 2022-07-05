Які є ризики, що росіяни захоплять усю Донецьку область - Жданов відповів

Ризики захоплення усієї Донецької області російськими військами - дуже великі.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Ризики є дуже великі. Справа в тім, що нам сьогодні ще не починає приходити зброя і тому нам ще треба протриматися певний період, поки вона почне поступати", - сказав він.

За словами Жданова, терміни постачання зброї Україні затягуються.

"Наскільки я розумію, нові терміни постачання зброї відсуваються на кінець липня - початок серпня. І нам ще майже місяць треба протриматися в оборонній операції для того, щоб почати отримувати зброю в необхідній кількості і вирівнювати паритет на полі бою. Тому ось тут головний ризик, що нам ще треба триматися", - резюмував він.