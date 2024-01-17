Які зауваження до "мобілізаційного" законопроєкту Рада передала уряду: відповідь Стефанчука

Очільник ВР Руслан Стефанчук розповів, що Рада передала Кабміну своє бачення законопроєкту про мобілізацію, зокрема, що стосується обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська людей з інвалідністю третьої групи та прийнятність "електронного розв'язання питань" обліку військовозобов'язаних.

Про це Стефанчук розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

“Відповідний законопроєкт відкликано не просто так. Парламент України впродовж тривалого часу дуже уважно вивчав цей документ, проводив дискусії. За результатами загального обговорення, яке проходило в закритому режимі на рівні Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, було висловлено низку пропозицій і зауважень до цього проєкту”, - сказав Стефанчук.

Згодом, за словами голови ВР, цю дискусію перенесли на рівень Погоджувальної ради, яка також відбулася в закритому режимі. Він зазначив, що під час відповідної зустрічі президія парламенту і представники фракцій мали можливість обмінятися думками щодо оновлення мобілізаційної політики з військовим керівництвом держави.

“Я чітко розумію, що задача військових - отримувати успіхи на фронті, а задача політиків - формувати політичні і юридичні механізми. Проте над регулюванням таких важливих і чутливих процесів, як мобілізація, необхідно працювати разом. Ми почули військових, військові почули нас, далі працюємо над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму”, - підкреслив спікер українського парламенту.

Стефанчук зауважив, що Кабінет міністрів відкликав відповідну законодавчу ініціативу, а парламент передав свої зауваження.

“Основні (зауваження - ред.), які можу назвати, – це питання обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська інвалідів третьої групи, доцільності і прийнятності електронного вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних, а також низки соціальних гарантій для військовослужбовців”, - розповів голова Верховної Ради.

Стефанчук додав, що конкретні терміни подання доопрацьованого документа поки не обговорювалися. Але щойно він буде готовий, розгляд почнеться знову.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. За їх словами, питання ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію займе кілька тижнів, а внести до Ради його мають "найближчим часом".

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