Які завдання будуть у військової поліції: відповідь Міноборони

Серед завдань Військової поліції будуть захист прав військовослужбовців і виконання покарань.

Військова поліція працюватиме за схожими принципами з Військовою службою правопорядку (ВСП), але з розширеними повноваженнями.

Про це розповів уповноважений Міноборони з питань військової поліції Ілля Костін, передає Арміяinform.

Основні функції військової поліції:

підтримання військової дисципліни,

оперативно-розшукова діяльність,

слідчі дії в питаннях військових злочинів.

захист прав військовослужбовців і виконання покарань.

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За словами представника Міноборони, створення військової поліції є дуже актуальним питанням. Адже Україна єдина країна у світі, яка веде такі масштабні бойові дії, і не має такого військового формування з правоохоронними функціями.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада України прийняла за основу проєкт Закону України "Про Військову поліцію", яким визначаються правові засади організації діяльності Військової поліції, її загальна структура, завдання та повноваження.

Наразі очікується друге читання законопроєкту, до якого в Міноборони підготували пропозиції.

Що передбачає законопроєкт про військову поліцію, як він працюватиме і що кажуть про цей документ адвокати - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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