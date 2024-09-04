Росіяни покинули людей напризволяще.
Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області. Значна кількість цивільного населення, яке влада РФ кинула напризволяще, без жодних засобів для існування: їжі, світла, води та газу – залишається на підконтрольній українським військам території.
Про це повідомили у Сухопутних військах.
"З перших днів створення, українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям"
Додається, що переважна більшість – це люди літнього віку та діти, тож щодня представниками цивільно-військового співробітництва та медиками військової комендатури проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога. Йдеться як про Суджу, так і про решту сіл Курської області, які перебувають під контролем ЗСУ.
Також, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних харчовими продуктами й питною водою.
"Російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам"
Нагадаємо, Україна буде утримувати захоплені території РФ доти, доки не змусить сісти за стіл перемовин російського диктатора Володимира Путіна.
Читайте також: