Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області. Значна кількість цивільного населення, яке влада РФ кинула напризволяще, без жодних засобів для існування: їжі, світла, води та газу – залишається на підконтрольній українським військам території.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

"З перших днів створення, українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям"

Військова комендатура у Курській області

Додається, що переважна більшість – це люди літнього віку та діти, тож щодня представниками цивільно-військового співробітництва та медиками військової комендатури проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога. Йдеться як про Суджу, так і про решту сіл Курської області, які перебувають під контролем ЗСУ.

Військова комендатура у Курській області

Також, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних харчовими продуктами й питною водою.

Військова комендатура у Курській області

"Російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам"

Військова комендатура у Курській області

Нагадаємо, Україна буде утримувати захоплені території РФ доти, доки не змусить сісти за стіл перемовин російського диктатора Володимира Путіна.

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