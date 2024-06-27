Які зміни чекають на українців у липні: всі нововведення

У липні на українців чекає низка змін — від податків для ФОПів до допомоги біженцям у Польщі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо.

Частина українців залишиться без пенсій у липні: чому їм не заплатять

В Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на виплати. Цей захід необхідний для забезпечення Пенсійного фонду впевненості в тому, що кошти досягають своїх законних одержувачів.

Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його пенсійні виплати були припинені. Однак їх можна відновити, пройшовши необхідну процедуру ідентифікації.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами — пенсіонер може обрати найзручніший для себе:

особисто це можна зробити в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або відділенні “Ощадбанку”

через відеоконференцію: для цього потрібно подати відповідну заяву

на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через “Дія. Підпис”

у дипломатичних установах України за кордоном — водночас після проходження ідентифікації пенсіонер має передати документи про це Пенсійному фонду. Це можна зробити через вебпортал ПФУ або вислати поштою.

Наразі в Україні діє солідарна система (перший рівень пенсійної системи) та добровільна накопичувальна (третій рівень). Водночас обов'язкові накопичувальні пенсії (другий рівень) все ще не запроваджені, хоча це — практика багатьох розвинених країн (за даними Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР). Однак без цього неможливо отримати пенсію, що буде співставна з середнім заробітком протягом життя.

Податки для ФОПів у липні: чи чекати на зміни підприємцям

З початку року мінімальна заробітна плата змінювалася двічі. Тому підприємців цікавить питання, які будуть актуальні розміри податків для ФОПів різних груп вже у липні. Про це пише “24 Канал”.

У липні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:

мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати — 1 760 гривень за місяць,

максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат — 26 400 гривень за місяць.

Зауважте! Водночас Єдиний податок для 1 та 2 груп прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 гривень.

Тобто, коли йдеться про Єдиний податок (ЄП), то у липні:

ФОП 1 групи платить 302,80 гривень — це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

ФОП 2 групи платить 1 600 гривень — це 20% від мінімальної зарплати;

ФОП 3 групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року — це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Зверніть увагу! За невчасну сплату ЄП передбачені штрафи та пеня: до 30 календарних днів — 5%, а якщо вже понад 30 календарних днів — 10%.

Який максимальний річний дохід можуть мати ФОПи

Наразі в Україні діють дві системи оподаткування для підприємців: спрощена та загальна. Спрощена система має іншу ставку єдиного податку і передбачає певні обмеження залежно від групи. Якщо ж перевищити встановлені ліміти доходів, ФОП може бути переведений на загальну систему оподаткування.

Таким чином, у липні ці ліміти для підприємців не повинні перевищувати такі суми:

річний дохід для платників 1 групи (167 розмірів мінімальної зарплати) — 1 336 000 гривень,

річний дохід для платників 2 групи (834 розмірів мінімальної зарплати) — 6 672 000 гривень,

річний дохід для платників 3 групи (1 167 розмірів мінімальної зарплати) — 9 336 000 гривень.

Що буде з виплатами ВПО у липні

У липні продовжать виплати ВПО тим, кому допомога призначена автоматично, і тим, кому ухвалили заявку на продовження виплат.

З 1-го березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на 6 місяців, з урахуванням низки особливостей. Зокрема, першочергово допомога перепризначалась людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, важко хворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи (детальніше — за посиланням).

Тому частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина — мала подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАП.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

• для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

• для інших осіб — 2000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Зміни для біженців у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу біженцям з України. Нові умови наберуть чинності уже 1 липня. Bankier.pl розповідає, до яких змін готуватися українським біженцям у Польщі.

Продовжать термін тимчасового захисту

Українцям продовжили термін тимчасового захисту до 30 вересня 2025 року. Це також передбачає розширенням доступу до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат, допомог, що виплачуються ZUS (заклад соціального страхування), та можливості перебування в колективних закладах розміщення.

Зміняться умови надання виплат на школярів і безкоштовного навчання студентів

Надання виплати за програмою Dobry Start (це виплата у розмірі 300 злотих, яку раз на рік отримують батьки школярів для придбання шкільного приладдя тощо) залежатиме від того, чи виконує дитина програму однорічної підготовки до школи, обов’язкову шкільну програму чи закладу дошкільної освіти.

Також поправка передбачає, що студенти можуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови не більше протягом трьох років. Рішення стосуватиметься студентів, які почали брати участь у заняттях у 2022/2023 та 2023/2024 рр.

Нові правила підтвердження особи

Закон передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який претендує на номер PESEL (загальний ідентифікаційний номер фізичних осіб). Єдиний спосіб — пред’явити дійсний dokument podróży - це документ, виданий воєводою за місцем проживання іноземця, призначений для використання у Польщі та за кордоном.

Крім того, Закон змінює кінцевий термін подання заявки на номер PESEL зі статусом UKR з 30 днів від дати прибуття на територію Республіки Польща на відразу “після прибуття”.

Допомогу на проживання та харчування надаватимуть за договором

Правка до закону також передбачає, що з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливе лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування.

Також зміняться правила участі у витратах на проживання та харчування в колективних центрах розміщення, щоб стягнення належних субсидій було ефективнішим, ніж зараз.

Деякі виплати й пільги скасують

Закон передбачає скасування пільг, пов'язаних з компенсацією витрат на перебування та харчування біженців, які понесли власники приватної власності. З 1 липня закінчується допомога на фінансування виготовлення фотографії та одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих.

Визначать окремі підстави для анулювання посвідок

Також планується запровадити окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України.

“Цей дозвіл буде вилучено, якщо це буде потрібно з міркувань національної оборони чи безпеки чи охорони громадської безпеки та порядку, або якщо дані громадянина України внесено до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним, або якщо український громадянин залишає територію Республіки Польща на строк не менше 6 місяців”, — зазначається у документі.

З'явиться міжкультурний асистент у школах

Закон також передбачає створення посади міжкультурного асистента, який працюватиме в школах для допомоги іноземним дітям, які не знають польської мови або володіють нею на рівні, недостатньому для отримання користі від освіти.

Нагадаємо, раніше ми писали до якої ситуації в енергосистемі готуватися українцям у липні та серпні.

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