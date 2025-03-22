Які зміни можуть внести до закону про Нацгвардію: в МВС дали чітке роз'яснення

Основні зміни, які пропонує документ, стосуються приведення у відповідність норм закону про Нацгвардію до інших нормативних документів.

Через посилену увагу суспільства та маніпуляції в інфопросторі щодо значного розширення повноважень нацгвардійців Міністерство внутрішніх справ роз'яснило, що саме зміниться в разі ухвалення законопроєкту про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311.

Про це повідомив Департамент комунікації МВС України.

У чому суть законопроєкту

У відомстві зазначили, що законопроєкт почали готувати ще 2022 року, адже через війну ситуація в країні кардинально змінилася, тож нормативна база потребувала вдосконалення. В травні цього року Верховна Рада прийняла у першому читанні цей законопроєкт за основу.

Основні зміни, які пропонує документ, стосуються приведення у відповідність норм закону про Нацгвардію до інших нормативних документів з урахуванням тих завдань і функцій, які нацгвардійці виконують під час воєнного стану. Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності доопрацював проєкт закону з урахуванням правок та 5 березня направив його на друге читання.

В МВС зауважили, що документ наразі є лише проєктом закону, який на шляху до його остаточного ухвалення ще може зазнати змін та правок.

Чи передбачено значне розширення повноважень нацгвардійцям

Законопроєктом передбачено не розширення повноважень, а лише їх впорядкування.

"Національна гвардія – це складова системи МВС. Структура, окрім виконання завдань на лінії фронту, має правоохоронні завдання. Військовослужбовці НГУ несуть службу і на блокпостах, і залучаються до правоохоронних завдань на деокупованих та прифронтових територіях, проводять стабілізаційні заходи, а також залучаються до контрдиверсійних заходів і боротьби з ДРГ", – зазначили у міністерстві.

Зараз дії нацгвардійців під час виконання таких завдань регулюються кількома нормативними документами, які здебільшого регулюють діяльність інших силових структур:

Законом України "Про Національну поліцію";

Постановою КМУ "Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Нацгвардії під час виконання службових завдань";

Бойовим статутом Сухопутних військ ЗСУ;

іншими інструкціями та наказами Міністерств і відомств, які входять до складу Сил безпеки і оборони України.

У проєкті закону №10311 пропонується уніфікація цих правових норм в одному законі, який повністю регулюватиме діяльність Національної гвардії.

Які засоби фізичного впливу можуть використовувати нацгвардійці

В МВС звернули увагу, що нацгвардійці вже мають повноваження застосовувати фізичний вплив та засоби примусу, зокрема:

гумові кийки;

електрошокери;

засоби примусової зупинки транспорту.

Повний перелік цих спецзасобів, запропонований у ч. 2 ст. 17 законопроєкту фактично дублює чинний список, який використовується в Нацгвардії відповідно до постанови КМУ від 20 грудня 2017 року №1024 "Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань".

Але законом визначено, що застосування спецзасобів є крайнім заходом. Тому який чинний закон, так і законопроєкт чітко визначає межі та способи застосування заходів примусу, а також зобов'язує військовослужбовців попереджати про намір їх застосування.

"Військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій, зупиняти та перевіряти авто", – пояснили в МВС.

Тобто запропонований законопроєкт деякі норми майже повністю дублює із законів про діяльність Нацполіції, Держприкордонслужби та військової служби правопорядку ЗСУ, але з урахуванням особливостей виконання покладених на Нацгвардію завдань та функцій.

"Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Нацгвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття. Гвардійці повинні мати законні інструменти, аби протидіяти ДРГ, злочинцям, нести службу в місцях, де цього потребують люди у прифронтових районах та на звільнених територіях", – наголосили в МВС.

Нагадаємо, Рада ухвалила зміни до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Відтепер жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням.

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