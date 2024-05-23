Які зміни очікуються з бронюванням працівників: у Мінекономіки розповіли деталі

Зараз можна забронювати не більше 50% працівників: чи планує Кабмін зменшити цей відсоток, розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Нині підприємства можуть бронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників. У Кабміні розповіли, чи планують зменшувати цей відсоток.

Міністерство економіки нещодавно втрапило у низку скандалів, пов'язаних з бронюванням працівників онлайн-казино та служби доставки. Заступник міністра економіки Ігор Фоменко розповів у інтерв'ю NV, як у його відомстві планують налагодити процес бронювання для різних підприємств.

Чи зменшуватимуть відсоток заброньованих

За словами представника Мінекономіки, згідно з чинною процедурою бронювання, є категорії підприємств, які забезпечують складові Сил безпеки і оборони в озброєнні та військовій техніці. Також є підприємства оборонно-промислового, паливно-енергетичного комплексу, які мають можливість бронювати своїх військовозобов'язаних співробітників до 100%. Це прописано в окремій постанові Кабміну.

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"Минулого тижня були внесені зміни, де ремонтні бригади, які відновлюють підприємства паливно-енергетичного комплексу, зв’язок, інтернет після уражень, зокрема в прифронтовій зоні, можуть бути також заброньованими до 100%. Це робиться за окремими списками, які мають затверджувати Міненерго або Мінцифри, або Мінстратпром", – уточнив Фоменко.

Стосовно зменшення відсотка заброньованих заступник міністра економіки говорить, що треба окремо аналізувати ситуацію, аби розуміти наслідки таких дій. Після цього вже можна буде ухвалювати збалансоване рішення.

Які правила бронювання діють зараз

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників незалежно від військово-облікової спеціальності.

Gідприємства чи організації, що працюють на оборону, мають бути виконавцями чи співвиконавцями державних контрактів або договорів та отримувати державну підтримку. До того ж товари оборонного призначення обов'язково мають бути поставлені до військових частин ЗСУ та інших військових формувань.

Також підприємства, які відповідають певним критеріям, матимуть змогу вступити до так званого Клубу білого бізнесу, що надає "економічне бронювання" від мобілізації.

Кабмін дозволив бронювати без обмежень працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу. Також це нововведення стосується IT-спеціалістів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розбирався в ініціативі економічного бронювання.