Які зміни у бронюванні запровадив уряд і хто зможе бронювати 100% працівників: всі деталі

Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Працівники ОПК і енергетики будуть заброньовані

Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Заступник очільника Мінекономіки Ігор Фоменко пояснив, що це не нова модель бронювання. Уряд модернізував чинну постанову №76. Крім оновлення постанови, спільно із бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

"Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна", – розповів Фоменко.

Також в Україні запроваджують електронне бронювання.

Що передбачають зміни щодо бронювання

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

Для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження міністра оборони.

Бронювання через "Дію"

Уряд також затвердив механізм бронювання через портал "Дія". Постанова передбачає, що:

Міністерства, ОВА вноситимуть до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.

Керівники чи уповноважені особи подаватимуть через портал "Дія" списки військовозобов’язаних, яких потрібно забронювати.

Перевірка даних військовозобов’язаного через реєстри відбуватиметься онлайн. При цьому військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають бути у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".

В разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства чи уповноважена особа отримує сповіщення про це в особистому кабінеті на порталі "Дія". Дані про бронювання працівника оновляться у застосунку Резерв+.

Людина також може отримати паперове підтвердження бронювання. А також за бажання подати документи на бронювання у паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

Процедура бронювання поки не змінюється

Водночас, зміни до постанови наразі не змінюють критерії бронювання та етапи процедура. Наразі триває робота із бізнесом над системним оновленням підходів.

"Як і раніше Міністерства та ОВА визначають підприємства критично важливими, подають дані на перевірку Міноборони й лише опісля в Мінекономіки. Мінекономіки самостійно не визначає, які компанії мають бути заброньовані, які ні. А проводить перевірку правових підстав надання відстрочки та видає наказ на бронювання", — додав заступник міністра економіки.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що було вирішено забронювати від мобілізації 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, чи потрібно проходити ВЛК для оформлення бронювання від мобілізації.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.