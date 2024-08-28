Все про мобілізацію у вересні: для українців підготували багато змін

З продовженням воєнного стану в Україні до 9 листопада 2024 року, питання мобілізації залишається актуальним. У вересні набувають чинності кілька важливих змін щодо військового обліку, відстрочок та порядку призову.

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження воєнного стану та мобілізації до 9 листопада 2024 року. У зв'язку з цим, питання відстрочок, оновлення даних та потенційних штрафів стають все більш актуальними для українців. Особливо гостро це питання постає з початком нового навчального року, коли військовий облік набуває особливого значення як для студентів, так і для абітурієнтів.

Про те, які зміни у мобілізації будуть у вересні 2024 — читайте на ТСН.ua.

Військовий облік для студентів та абітурієнтів

З початком навчального року багато абітурієнтів змушені переїжджати до інших міст для вступу до вищих навчальних закладів. Начальник відділу військового обліку Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький надав важливі роз'яснення щодо цього питання.

За його словами, у випадку переїзду до іншого міста для навчання, звертатися до місцевого територіального центру комплектування (ТЦК) не є обов'язковим. Військовий облік необхідно підтримувати лише за місцем офіційної реєстрації. Однак, якщо особа змінює місце проживання і набуває статусу внутрішньо переміщеної особи, тоді потрібно звернутися до районного ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання.

Хомицький також зазначив, що питання працевлаштування та навчання регулюються безпосередньо керівниками відповідних закладів і не потребують окремого звернення до ТЦК.

Відповідальність для 16-річних, які не стали на облік

В Україні кожен 16-річний юнак зобов'язаний стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Закон передбачає, що за невиконання цього обов'язку батьки або опікуни можуть бути оштрафовані.

Варто зазначити, що відсутність на обліку в 16 років не перешкоджає виїзду за кордон. Проте ситуація зміниться після досягнення повноліття.

Для постановки на облік необхідно звернутися до ТЦК та СП і пройти медичний огляд. Згідно з постановою Кабміну від 16 серпня 2024 року, частину громадян ставитимуть на облік автоматично при оформленні паспорта. Це стосується чоловіків віком від 16 до 25 років, які отримуватимуть паспорт. Їх автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), навіть якщо вони проживають за кордоном і оформлюють паспорт в українських представництвах.

Зміни у правилах надання відстрочки

У серпні 2024 року Верховна Рада затвердила новий законопроєкт, що оновлює правила відстрочки від мобілізації. Тепер чоловіки, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти під час війни, мають право на відстрочку. Цей законопроєкт отримав підтримку 310 депутатів.

Раніше відстрочка надавалася лише у випадку загибелі або зникнення повнорідних родичів, тоді як неповнорідні брати чи сестри не враховувалися. Нові правила усувають цю несправедливість.

Однак деякі категорії громадян втратили право на відстрочку:

студенти та аспіранти заочної та вечірньої форми навчання;

особи, які отримують другу або третю вищу освіту;

батьки з боргами по аліментах;

особи, які доглядають за чоловіком чи дружиною з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав і не є померлою або зниклою безвісти;

декілька категорій чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

працівники Міністерства оборони;

особи, визнані "обмежено придатними" після скасування цієї категорії;

чоловіки, які отримали свідоцтва про інвалідність після 24 лютого 2022 року і мають повторно пройти медичний огляд.

Зазначені категорії можуть бути мобілізовані вже у вересні 2024 року.

Нові правила мобілізації для осіб, які доглядають за хворими родичами

Міністерство соціальної політики України впровадило нову постанову, згідно з якою особи, які доглядають за хворими родичами або особами з інвалідністю, не повинні більше надавати документи, що підтверджують відсутність інших працездатних членів сім'ї. Тепер такі дані перевірятимуть за допомогою державних реєстрів.

Також скасовано необхідність підтвердження факту догляду для військовозобов'язаних, які мають батьків з інвалідністю I або II групи. Тепер для отримання акта про постійний догляд достатньо подати заяву до органів місцевого самоврядування. Рішення буде ухвалено протягом 10 календарних днів.

Нові повістки: форма та способи вручення

Згідно з новим законом про мобілізацію, що набув чинності в травні 2024 року, тепер можливе вручення повісток не тільки за місцем проживання або у громадських місцях, але й рекомендованим листом з описом вмісту. Повістка вважатиметься отриманою навіть якщо військовозобов'язаний не забрав її.

16 серпня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив нові правила для призову на військову службу під час мобілізації. Відтепер повістки можуть бути роздруковані на спеціальному бланку або сформовані через Єдиний державний реєстр призовників. Незалежно від способу оформлення, всі повістки матимуть однакову юридичну силу. Керівник ТЦК має підтвердити їх особистим підписом та гербовою печаткою.

Нові повістки, сформовані через реєстр, матимуть кваліфікований електронний підпис та QR-код для перевірки дійсності. Якщо резервіст або військовозобов'язаний оновив свої дані після закінчення 60 днів для уточнення, повістка може бути надіслана на нову адресу.

Система "Резерв+": які дані будуть внесені

Уряд України затвердив експериментальний проєкт, який передбачає автоматичну верифікацію та перевірку даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Завдяки новій інтеграції між Єдиним демографічним реєстром, системою Державної міграційної служби та платформою "Оберіг", дані оброблятимуться через систему "Трембіта".

Внаслідок цих змін реєстр військовозобов'язаних тепер включатиме розширений перелік відомостей про чоловіків віком від 16 до 25 років та до 60 років, включаючи цифрове зображення обличчя, паспортні дані, інформацію про громадянство, дані про виїзд за кордон та інші важливі відомості.

Мобілізація чоловіків до 25 років

Згідно з чинним законодавством, віковий поріг для мобілізації знижено з 27 до 25 років. Проте є винятки, при яких молодші чоловіки можуть бути мобілізовані:

якщо чоловік пройшов строкову службу в мирний час;

якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру, отримавши відповідну спеціальність.

Мобілізація пенсіонерів правоохоронних органів

Голова підкомітету з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський зазначив, що немає жодних обмежень щодо мобілізації пенсіонерів правоохоронних органів. Вони переводяться зі спеціального обліку на загальний військовий облік.

Веніславський уточнив, що якщо пенсіонер-поліцейський визнаний придатним до військової служби за станом здоров'я, він підлягає мобілізації на загальних підставах.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін також підтвердив, що державні службовці, які є військовозобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

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