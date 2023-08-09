Які зміни відбудуться в українській системі освіти — Оксен Лісовий розкрив деталі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначив, що для зміни системи освіти в Україні треба постійно займатися трансформацією одразу всіх галузей — йдеться, зокрема, про дошкільну, загальну середню освіту та старшу школу.

Про це він розповів у програмі “Сніданок з 1+1”.

“Перш ніж говорити про проблеми освіти, треба сказати про те добре, що ми маємо. Це люди в освіті. Останні роки — йдеться про ковід і виклики війни — проявили неймовірну стійкість наших людей. Кожен раз, коли я говорю про якісь проблеми та трансформації, яких потребує освіта, якісь зміни, я, перш за все, говорю про те, що у нас прекрасні люди в освіті, які витримали неймовірний тиск, які зберегли сталість системи, навчальний процес, свої заклади”, — зазначив Оксен Лісовий.

Він наголосив, що навіть колективи, які виїхали з окупованих територій, до сих пір продовжують триматися і працювати зі своїми дітьми — тим контингентом учнів, які там само виїхали за межі своїх рідних регіонів і навіть за межі країни.

Але, безумовно, освіта потребує трансформацій, зауважив міністр: “Йдеться не лише про українську освіту. Будь-яка система освіти повинна постійно працювати над своєю модернізацією. Тому що освіта — це те, що готує людину до завтрашнього дня. Якщо ми дійсно хочемо змінити систему освіти, ми повинні постійно займатися трансформацією одразу всіх галузей”.

Перша галузь — дошкільна освіта, розповів він: “Ми зараз працюємо над трансформаціями дошкільної освіти. Вона має досить великі проблеми, але дуже велике значення. Тому що, по-перше, якісна дошкільна освіта, безпечні умови і хороші можливості для розвитку дітей закладають основу в дитину для подальшого її руху, успіху в школі і успіху в житті”.

Оксен Лісовий продовжив: “А по-друге, це можливість самореалізовуватися батькам, матерям, виходити на ринок праці, особливо зараз, коли нам потрібні робочі руки. Тому дошкільна освіта — перша галузь, над трансформацією якої ми працюємо”.

“Конкретно зараз ми обговорюємо з експертами той комплекс реформ, який ми будемо там проводити, відкриваємо доступ приватній ініціативі в організації дошкільних навчальних закладів, відкриваємо швидкий доступ до професії — швидке навчання професії вихователя. Працюємо над зміною соціального статусу вихователя дошкільного закладу, тобто йдеться про заробітну плату. Це такий простий набір, над яким ми працюємо”, — прокоментував міністр.

Друга галузь — загальна середня освіта. “Відновлюємо Нову українську школу — проєкт, який прекрасно себе проявив. Сьогодні працюємо над відновленням субвенцій на базову школу. Тому що ми знаємо, що діти провчились в молодшій школі, проєкт Нової української школи проявив себе добре, хороші відгуки батьків, хороша результативність дітей в тих позиціях, на які спрямована була реформа НУШ, вийшли в базову школу і проєкт зупинився”, — розповів Оксен Лісовий.

Він продовжив: “Рік педагоги витягували все це на власному ентузіазмі, по суті рятували цю реформу. Зараз уряд виділив 1,5 млрд грн. на відновлення реформи — закупівлю необхідного обладнання для базової школи і розграбованих шкіл на окупованих територіях, а молодша школа, яка була обладнана належним чином, отримає нове обладнання. Також йдеться про підготовку вчителів”.

Третя галузь — старша школа, а саме академічні ліцеї і професійні коледжі. “Тобто ми вчимося до 9 класу, а опісля йдемо або в академічний ліцей, або в професійний коледж, де навчаємося ще три роки. З професійного коледжу ми виходимо з професією на ринок праці, а з академічного ліцею ми йдемо у заклад вищої освіти” — зазначив міністр.

“Профтех освіту, вищу освіту і науку ми також трансформуємо”, — резюмував Оксен Лісовий.

Нагадаємо, прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль заявив, що на освіту в Україні чекає перезавантаження. Зокрема, уряд продовжує реформу Нової української школи для 5-9 класів.



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