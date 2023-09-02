Яких фахівців бракує в українських школах: міністр Лісовий озвучив проблему

Через недостатнє фінансування один шкільний психолог іноді обслуговує два-три навчальні заклади.

В українських школах потрібно збільшити кількість психологів, оскільки війна негативно впливає на психологічний стан як дітей, так і вчителів.

Про це повідомив в інтерв'ю “Суспільне” міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Для того, щоб збільшити кількість відповідних фахівців у навчальних закладах, потрібне додаткове фінансування.

За словами міністра, з цього приводу ведуться дискусії з Міністерством фінансів щодо збільшення кількості ставок психологів.

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“На сьогодні в школах є половина ставки – один психолог, який працює іноді на дві-три школи. Одна людина не встигає охопити всіх дітей, не кажучи про те, що вкрай необхідно працювати з педагогами й, часто, допомагати батькам”, – зазначив Оксен Лісовий.

Оскільки бюджетних коштів для фінансування роботи додаткової кількості шкільних психологів бракує, одним із варіантів виходу із ситуації міністр вважає залучення донорських коштів.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що цього навчального року у шкільній дисципліні “Захист України” відбудуться зміни.

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