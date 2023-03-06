Яких категорій українців стосуватимуться зміни пенсій: пояснили в Мінсоцполітики

В Україні запроваджують зміни у виплату пенсій для кожної з категорій.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

“Індексація насправді не категоризована зараз. Категоризація відбулася за чинним законодавством. Адже кожна з цих категорій осіб отримують пенсію досить часто за різними законами, нормативними актами. Розмір пенсій вираховується по-різному, правила щодо перегляду індексацій також дуже часто є різними. В комунікації уряду під час проведення індексацій ми чітко розклали по поличках, якими будуть зміни для кожної з цих категорій осіб”, - розповіла Дарія Марчак.

Також вона додала, що йдеться про індексацію пенсій для цивільних пенсіонерів, яких понад 5 млн осіб.

“Для них розмір пенсій індексується через зростання індексації на 20% з середнього розміру заробітної плати, з якої обраховано пенсію цих громадян. Тобто індексація не зовсім лінійна. А індексується саме базовий параметр, з якого обраховується пенсія. Також індексуються найменші фіксовані розміри мінімальних пенсійних виплат для понад 4 млн осіб, які раніше не індексувалися. Також індексуються пенсії для колишніх співробітників силових органів, які отримують пенсії, обраховані за своїм спеціальним законом. Індексуються пенсії для осіб, які були ліквідаторами чи постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — це майже 95 тис. осіб. Також індексуються з липня пенсії для колишніх держслужбовців, співробітників місцевих органів влади, науковців тощо”, - пояснила чиновниця.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після призначення директора Національного антикорупційного бюро Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені під час отримання статусу кандидата.

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