Яких "сюрпризів" очікувати від погоди 10 грудня: прогноз синоптикині

До України прийшло потепління, але очікуються опади.

До України 10 грудня прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вітер східного та південно-східного напрямків, помірний, часом рвучкий", - написала вона.

Температура повітря очікується протягом дня в межах 0-3 градусів тепла, у центральній частині та на Донеччині +2+5 градусів, на півдні України +6+9, а в Криму навіть до +10+15 градусів.

У Києві 10 грудня передбачається некомфортна погода із мокрим снігом, часом дощем і поривчастим вітром. Вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою - близько нуля.

Раніше синоптики повідомили про погоду на тиждень. Більше про це читайте у новині.