Яких "сюрпризів" очікувати від погоди на різдвяні свята: прогноз синоптиків

З 23 по 29 грудня, погода в Україні очікується нестійка, з мінливою хмарністю, туманами й дощами. Хоча дворі грудень і скоро Новий рік потрібно діставати парасолі та тримати їх наготові.

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Погода в Україні найближчого тижня визначатиметься впливом атмосферних фронтів та областю високого тиску із Заходу.

Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг, часом із дощем і туманом. Температура повітря буде істотно вищою за кліматичну норму.

24 грудня, дощова погода трохи зрушиться. Сніг із дощем накриє всі західні області, у Житомирській, Вінницькій, Одеській областях імовірний дощ. В інших регіонах - сухо. Найтепліше вдень буде в Одеській і Донецькій областях, до +8 градусів. Удень "мінус" імовірний на заході, але не у всіх регіонах - тільки у Львівській, Волинській, Чернівецькій областях і на Прикарпатті. У Києві буде без опадів, вночі 0...+2, удень +2...+4 градусів.

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У Києві 24 грудня буде без опадів, -1...+1 вночі та максимально до +3 градусів удень. Загалом 24-29 грудня у столиці буде переважно похмура погода. Температура повітря коливатиметься від -2 до +3°C, опадів не прогнозують. На Різдво, 25 грудня, у першій половині дня можливе прояснення.

У середу, 25 грудня, на Різдво, опади пройдуть в Україні серединною смугою. Дощ зачепить увесь південь із Запорізькою областю, крім Криму, а сніг - увесь захід, крім Рівненської та Волинської областей. Найтепліше буде в Криму, до +12, де опади не очікуються. На заході буде холодно, у більшості областей буде в межах +1...-1, як удень, так і вночі. У решті регіонів температура буде плюсовою цілодобово.

В Україні різдвяна погода буде формуватися під впливом східного виступу антициклону "Гюнтер". У більшості областей очікується спокійна погода без істотних опадів. Винятком стануть Карпати, а також південні області, де відчуватиметься вплив атмосферних фронтів, пов'язаних із циклоном, що розташується над півднем Балканського регіону, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, наступний календарний рік особливий, кульмінаційний, оскільки всі особисті та соціальні розпочинають нові транзити – такої концентрації енергій не було вже давно. 2025-й пропонує кожному знаку зодіаку унікальний шлях трансформації.

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